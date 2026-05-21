A prisión tras ser cazada en la estación de Salamanca con cocaína valorada en 5.400 euros en su maleta

El viaje de una joven que recorría la ruta en autobús desde Portugal hacia Madrid terminó de la forma más inesperada este miércoles en Salamanca.

Allí esperaban, sobre las cinco de la tarde, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, trabajando codo con codo tras seguir la pista del vehículo, tenían claro que en ese autobús viajaba algo más que pasajeros con equipaje de viaje.

Al detenerse en la dársena, los policías subieron al autocar, localizaron a la joven y, tras hablar con el conductor, le pidieron amablemente que bajara y sacara su maleta de la bodega. Los peores temores de la pasajera se confirmaron al abrir el equipaje.

Escondida en el fondo de la maleta, camuflada bajo los pantalones y el resto de su ropa, los agentes descubrieron una bolsa de plástico con cierre hermético que custodiaba 88 gramos de cocaína.

Además, al revisar su bolso de mano, los funcionarios hallaron 425 euros en efectivo y tres billetes de moneda extranjera, unas pertenencias que acabaron sellando su destino inmediato: dormir en una celda tras decretar el juez su ingreso en prisión.

El operativo contó con el apoyo crucial de la Policía Local de Salamanca, que desplegó a uno de sus perros especializados de la unidad canina.

El animal no solo confirmó la presencia de la droga en la maleta de la detenida, sino que también detectó pequeñas cantidades de estupefacientes entre el resto de los pasajeros, lo que derivó en varias actas de sanción administrativa.

Según las estimaciones policiales, los 88 gramos de cocaína incautados habrían alcanzado un valor de 5.381,20 euros de haberse distribuido en el mercado ilícito.

Tras ser trasladada a la comisaría para tramitar las diligencias por un delito contra la salud pública, la joven fue conducida ante la autoridad judicial, que ha decretado de inmediato su ingreso directo en prisión.