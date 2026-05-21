El deporte como lección de vida: Yelyzaveta Havrylova y Dori Ruano emocionan a los jóvenes de Villamayor

Dori Ruano y Yelyzaveta Havrylova emocionan a los jóvenes de Villamayor en la IX Edición de la Igualdad a través del deporte. Ayto. Villamayor.

Hay mañanas en las que las aulas se quedan pequeñas y las verdaderas lecciones se dan fuera de los libros de texto. Eso es lo que han vivido los chicos y chicas del IES Tomás Bretón en la biblioteca de Villamayor.

El centro cultural del municipio ha cambiado por unas horas el silencio habitual de sus estanterías por las miradas atentas y los rostros de emoción de unos jóvenes que han descubierto cómo el deporte puede ser el mejor aliado para cambiar el mundo, gracias a las historias de vida de dos mujeres valientes: la legendaria ciclista Dori Ruano y la jugadora internacional de rugby Yelyzaveta Havrylova.

Los estudiantes han escuchado de tú a tú a dos campeonas que saben muy bien lo que cuesta romper barreras.

Villamayor acoge una nueva edición de las Jornadas de Igualdad a través del deporte con Dori Ruano y Yelyzaveta Havrylova Ayto. Villamayor.

Dori Ruano, que abrió las puertas del ciclismo femenino en España cuando casi nadie creía en ello, ha compartido con los adolescentes los sacrificios de su carrera y ese empeño diario que la llevó a lo más alto del podio mundial.

Al lado de la pionera salmantina, la emoción ha tomado la palabra con Yelyzaveta Havrylova; la jugadora de rugby ha conmovido a los chicos al relatar cómo el deporte se convirtió en su refugio, en su familia y en su gran esperanza para reconstruir su vida en España tras verse obligada a huir de Ucrania por la guerra.

Conscientes de que el respeto y la igualdad se siembran desde la juventud, el Ayuntamiento de Villamayor se ha volcado con este encuentro, agradeciendo de corazón el apoyo de la Junta de Castilla y León, de la Asociación de Federaciones Deportivas (AFEDECYL) y del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Desde el Consistorio tienen claro que estas charlas no caen en saco roto, ya que muestran a los jóvenes ejemplos reales de carne y hueso sobre lo que significan el esfuerzo, la convivencia y la solidaridad, ayudando a construir entre todos una sociedad más justa, empática y libre de violencia.