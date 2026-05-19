Salamanca Tech oferta más de mil plazas de su campamento de verano: "Apostamos por el talento del futuro"

Escolares acompañados por el concejal de Promoción Económica y Juventud, Pedro Martínez en la pasada edición de los campamentos Salamanca Tech. Archivo.

Llega el verano y, con él, el eterno encaje de bolillos de las familias para cuadrar los horarios laborales con las vacaciones de los más pequeños. Para echar una mano en esa tarea, el Ayuntamiento de Salamanca ha vuelto a activar sus Campamentos Salamanca Tech, y este año lo hace a lo grande.

La gran novedad para este verano es que el programa da un estirón notable al ofrecer un total de 1.080 plazas y, por primera vez, las actividades no pararán durante el mes de agosto, sumándose a los turnos ya habituales de junio, julio y septiembre.

Pedro Martínez, concejal de Promoción Económica, ha querido poner en valor el trasfondo de esta iniciativa municipal que va mucho más allá de ofrecer entretenimiento.

Con estos campamentos, el consistorio busca una triple meta basada en apostar firmemente por el talento del futuro, dar un respiro a los padres en materia de conciliación familiar y consolidar a Salamanca como un referente en la enseñanza de competencias digitales desde la infancia.

Los campamentos están pensados para niños y niñas de Educación Primaria, concretamente de entre 6 y 12 años, que tengan curiosidad por el mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Para ponérselo fácil a los padres, las jornadas se desarrollarán en las instalaciones del Centro de Emprendimiento y Formación TORMES+, ubicado en la avenida de Lasalle número 135, con un horario de lo más cómodo que va desde las 7:45 hasta las 15:15 horas.

Pensando en las rutinas de cada hogar, la organización permite dejar a los niños de forma flexible hasta las 9:00 de la mañana y recogerlos a partir de las 14:00 horas.

El plan de verano se divide en nueve turnos de una semana cada uno, con 120 participantes por grupo. Estos turnos se reparten en dos grandes periodos, yendo el primero desde el 25 de junio al 7 de agosto, y el segundo desde el 24 de agosto al 4 de septiembre.

Lejos de las típicas clases aburridas de informática, en este espacio los niños aprenderán jugando a través de retos reales.

Usando tecnologías punteras como la robótica, la programación o la impresión 3D, los monitores plantearán proyectos adaptados a cada edad donde lo importante será la creatividad, el trabajo en equipo y aprender a resolver problemas cotidianos de forma colaborativa.

El reloj para las familias ya corre, puesto que las inscripciones se han abierto formalmente a las 10:00 horas de hoy martes, 19 de mayo, y las familias tendrán de plazo hasta este domingo 24 de mayo a las 23:59 horas para rellenar la solicitud.

El trámite se realiza de forma totalmente online a través de la página web oficial del ayuntamiento y se puede pedir un máximo de cinco semanas por niño de las nueve ofertadas en total.

Para poder optar a una plaza, el requisito principal es que el menor o al menos uno de sus tutores legales esté empadronado en la ciudad de Salamanca.

Si después de revisar todas las solicitudes de los empadronados quedasen huecos libres, se dará una oportunidad a aquellas familias donde los padres tengan su sede de trabajo en la capital aunque residan fuera.

Una vez cerrado el plazo de inscripción, el Ayuntamiento publicará las listas de personas admitidas.

En el caso de que la demanda supere las plazas disponibles, algo muy habitual en estas fechas, se asignará un número a cada niño y se celebrará un sorteo público para ver quién se queda con la plaza y quién pasa a la lista de reserva para cubrir posibles bajas de última hora.