Julio Norte conquista Madrid por la vía heroica y sale por la Puerta Grande en una tarde de cornadas y valor

Salida a hombros del novillero Julio Norte en la tarde de hoy. Plaza de Toros de Las Ventas. Meta.

La plaza de toros de Las Ventas ha vivido una de esas tardes que marcan el rumbo de una temporada y, de paso, consagran el futuro de la cantera charra. El novillero salmantino Julio Norte ha firmado un debut histórico en la monumental madrileña al desorejar a su lote de Fuente Ymbro y abandonar el coso a hombros por la codiciada Puerta Grande.

En el décimo festejo de la Feria de San Isidro, después de rumores de suspensión del festejo debido a la rotura de una tubería de gas en las obras de la parada de metro colindante con la Plaza de Toros, ante casi veintiún mil espectadores —se dice pronto—.

El joven espada dio una auténtica dimensión de valor, madurez y capacidad, logrando un triunfo rotundo en una tarde de máxima exigencia que además estuvo marcada por la cruz de las volteretas y las cornadas.

El serial de Fuente Ymbro trajo una novillada de comportamiento dispar, seria de cuajo pero con complicaciones, frente a la cual la terna tuvo que emplearse a fondo.

El peruano Pedro Luis abrió plaza con Levítico, un astado noble pero desrazado y sin la emoción exigida en Madrid, con el que solo pudo mostrar su buen concepto antes de silenciar su labor; una tónica que repetiría frente al soso cuarto, empañado además por un rosario de pinchazos tras dos avisos.

La tarde cobró verdadero voltaje con el catalán Mario Vilau, que también se presentaba en Madrid. Vilau cortó una oreja de peso al segundo tras una faena de mucho pulso y una estocada volcándose recta, y rozó la gloria en el quinto antes de resultar herido con una tremenda cornada de dos trayectorias.

Frente a un astado muy afligido, el novillero se arrimó con disposición y sufrió una cornada en el muslo izquierdo, dejando una gran estocada final antes de marchar a la enfermería entre la ovación del respetable.

Fue en este contexto de entrega absoluta donde Julio Norte cimentó su tarde de gloria. Su primero, Retamo, salió justo de presentación y muy protestado por el tendido, mostrando además una mansedumbre que complicó la lidia al buscar siempre las tablas.

Sin amilanarse ante el ambiente, el salmantino plantó cara con enorme firmeza en unas series iniciales donde la limpieza y el trato sutil fueron clave para meter en la muleta a un animal con movilidad pero sin clase.

Al natural, Norte cuajó muletazos de uno en uno, embrocando con mucha verdad y terminando metido entre los pitones con circulares invertidos que encendieron la plaza. Pese a que la estocada cayó baja, el público exigió con fuerza un trofeo que el palco terminó concediendo.

La apoteosis llegó en el sexto, Jaleo, un novillo negro bragado de magníficas hechuras que empujó con bravura en el caballo y humilló con franqueza en banderillas.

Julio Norte lo recibió de rodillas con una larga cambiada en el tercio y, tras estirarse a la verónica, inició la faena de muleta en el centro del ruedo cambiándose al astado por la espalda.

Las primeras series sobre la diestra tuvieron una categoría excelsa, con el salmantino arrastrando la mano muy baja y toreando con el sello caro de la tierra.

Sin embargo, al natural el de Fuente Ymbro se cortó y, al intentar ligar el pase de pecho, volteó al novillero de manera tremenda, manteniéndolo varios metros en el aire.

El duro golpe cambió el escenario, obligando a Norte a acortar las series y a pisar terrenos de un absoluto compromiso en las cercanías. Tras una estocada incontestable, cayó la segunda oreja que abría de par en par la Puerta Grande, sellando una presentación memorable para el torero de Salamanca.

Ficha técnica del festejo

Plaza de Toros de Las Ventas. Madrid Feria de San Isidro. 10ª de abono. Tres cuartos largos de plaza. Novillos de Fuente Ymbro para los diestros:

Pedro Luis, Silencio y Silencio tras dos avisos.

Mario Vilau, Oreja y Ovación.

Julio Norte, Oreja y Oreja.