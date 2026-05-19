Ciencia y patrimonio verde se dan la mano en Salamanca con el concurso escolar 'Biotesoros urbanos'

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en el acto con escolares del IES Lucía de Medrano.

La Plaza de la Libertad de Salamanca, un rincón que ya se ha convertido en el punto de encuentro habitual para hablar de naturaleza y ciencia en plena calle, se ha llenado de alegría para aplaudir a los ganadores de la cuarta edición del concurso escolar 'Biotesoros urbanos'.

Este certamen, impulsado por el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) de la mano del Ayuntamiento, ha coronado en esta ocasión a los alumnos del Instituto de Educación Secundaria Lucía de Medrano.

Los chavales se llevaron el primer premio tras demostrar su rapidez y pericia en una divertida yincana diseñada para enganchar a los más jóvenes al patrimonio verde de la ciudad.

El alcalde, Carlos García Carbayo, que acudió a la cita junto a los concejales María José Coca y Luis Sánchez Arévalo, no ocultó su orgullo al felicitar a los estudiantes y profesores del centro.

Carbayo destacó que esta actividad, totalmente consolidada en la programación de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, es una auténtica inversión de futuro para despertar la curiosidad de los escolares y fomentar vocaciones científicas.

Además, aprovechó para sacar pecho por el talento local, recordando que Salamanca es la capital de España con mayor presencia femenina en el sector tecnológico y de la innovación, con un crecimiento espectacular que roza el 44%.

La encargada de explicar cómo los chicos lograron el triunfo fue la investigadora Carmen Escudero, un claro ejemplo del programa municipal de atracción de talento científico en la ciudad.

Escudero detalló que los alumnos tuvieron que recorrer las calles salmantinas para localizar árboles singulares e históricos, esos que, además de embellecer, sirven hoy en día como verdaderos refugios climáticos frente al calor.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en el acto con escolares del IES Lucía de Medrano en la Plaza de la Libertad de Salamanca.

Tras resolver los enigmas de cada parada, obtuvieron las letras necesarias para descifrar el nombre del árbol que aparece en el escudo de la ciudad y que preside la Plaza Mayor.

El IES Lucía de Medrano fue el más rápido en completar el desafío, obteniendo como recompensa el diseño y la instalación de un jardín para su propio centro escolar.

Escudero ha recordado que el IRNASA mantiene las puertas abiertas de sus laboratorios para dar continuidad a la formación de la juventud salmantina a través de maestrías, doctorados y ciclos de formación profesional.

Recepción con el Rey y silencio por respuesta del Gobierno

Carlos García Carbayo, también aprovechó el encuentro con los medios para hacer balance de la reciente recepción de Don Felipe al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

El regidor ha calificado el encuentro de muy satisfactorio, explicando que permitió trasladar directamente al monarca las necesidades financieras de estas capitales, que asumen elevados gastos extraordinarios en limpieza, movilidad y conservación.

Entre las peticiones conjuntas, Carbayo ha destacado la urgencia de colaborar con las empresas eléctricas y de telecomunicaciones para la retirada del cableado que afea los cascos históricos.

Menos optimista se ha mostrado el alcalde respecto a las conexiones ferroviarias de la ciudad. Carbayo ha confirmado que el Ayuntamiento sigue sin recibir ninguna respuesta a las cartas remitidas al presidente del Gobierno y al Ministro de Transportes.

Ante este silencio institucional, ha advertido de que la plataforma local seguirá organizando acciones de protesta de manera respetuosa pero insistente, al tiempo que se intensifican los contactos con las instituciones europeas y se amplían las alianzas con municipios portugueses y extremeños de la Ruta de la Plata para exigir soluciones definitivas al déficit de comunicaciones que sufre la provincia.

Finalmente, en el plano político, el regidor salmantino ha mostrado su satisfacción, como presidente provincial del Partido Popular, por los resultados de las elecciones andaluzas, señalando que este respaldo mayoritario consolida el modelo de gestión que las siglas de su partido ya desarrollan en comunidades como Castilla y León.