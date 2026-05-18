El Torneo Internacional Ciudad de Santa Marta cumple 20 años y espera a 6.000 personas en una especial edición

Santa Marta (Salamanca) celebrará los próximos 6 y 7 de junio el XX Torneo Internacional Ciudad de Santa Marta ‘Tafrisa’ que previsiblemente atraerá hasta el municipio a unas 6.000 personas entre jugadores, equipos técnicos y amantes al baloncesto.

Es la cita deportiva más importante del calendario local debido a su gran poder de convocatoria y, probablemente, uno de los eventos más concurridos del año.

Por el momento, y a falta de casi tres semanas para que se celebre el torneo, ya hay 120 equipos inscritos, por lo que fácilmente se disputarán más de 200 partidos a lo largo del fin de semana. En concreto, se ha confirmado la asistencia de equipos de Castilla y León así como de Cantabria, País Vasco y Guarda, en Portugal.

Como en pasadas ediciones, el torneo incluye las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete, tanto femenino y masculino como mixto, además de la categoría pequebasket mixto.

Se trata de una prueba no competitiva que se desarrollará en dos zonas de juego con 10 pistas, cinco de baloncesto y cinco de minibasket, distribuidas entre el Colegio Miguel Hernández, el Instituto Calisto y Melibea, el pabellón Francisco Samaniego ‘Fay’, el frontón cubierto y Las Nieves.

Una prueba que, como recordó el concejal de Deportes, Jorge Valiente, “en los 22 años de trayectoria del Club de Baloncesto de Santa Marta, solo se suspendió en dos ocasiones, ambas con motivo de la pandemia, lo que demuestra que es un evento más que consolidado y que esta es una de las disciplinas deportivas con más arraigo en el municipio”.

Además de los partidos, se han programado actividades complementarias como hinchables, rifas con premios asegurados, música para ambientar la jornada, la actuación de un grupo de batucada y alguna que otra sorpresa que se desvelará más adelante.

Marcos Guillén, en nombre del Club de Baloncesto, quiso agradecer a los patrocinadores “su implicación en este torneo, ya que sin ellos, y sin todos los colaboradores y voluntarios, sería imposible reunir a tanta gente en torno al baloncesto”.

Por su parte el alcalde de Santa Marta, David Mingo, enfatizó que “es el evento deportivo más multitudinario del año en Santa Marta y un impulso económico para el pueblo ya que, a lo largo de dos días, se multiplica el trabajo de nuestros establecimientos y comercios”.