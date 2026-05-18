Una mujer mata con un cuchillo a un hombre en una vivienda de Salamanca

Una mujer ha sido detenida a primera hora de esta mañana de lunes, 18 de mayo, después de matar con un cuchillo a un hombre de unos 40 años en el barrio del Garrido Norte de Salamanca.

Los hechos han ocurrido sobre las 06:45 horas en un domicilio de la calle Petunias, según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, donde han recibido una llamada avisando de que un hombre había resultado herido por arma blanca y se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se personaron efectivos de Sacyl, que movilizó una UVI móvil, Policía Local y Policía Nacional. Finalmente, no pudieron hacer nada por la víctima, cuyo fallecimiento fue confirmado en el mismo domicilio.

Acto seguido, la Policía Nacional detuvo a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio.

Por el momento, no han trascendido más datos al respecto, desconociéndose si la mujer y el hombre convivían juntos y si eran pareja. La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para saber exactamente lo que ha ocurrido y se ha activado el protocolo judicial.