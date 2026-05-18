Diez euros por cada 200 en compras en Salamanca y una carpa informativa por los barrios con un regalo especial

Una carpa informativa de SALdeCompras recorre durante esta semana los diferentes barrios de Salamanca para acercar y dar a conocer la nueva edición del programa municipal a comerciantes y ciudadanos para incentivar, de este modo, su participación.

La campaña comienza hoy lunes, 18 de mayo, en el paseo del Rollo (junto al parque Picasso) en horario de 11 a 14 horas. Esta tarde estará en el parque Lunes de Aguas de Tejares (de 17 a 20 horas).

El martes, 19 de mayo, estará en la avenida Federico Anaya (de 11 a 14 horas) y en la avenida de Villamayor, junto al CMI Victoria Adrados (de 17 a 20 horas).

El miércoles, 20 de mayo, estará en la puerta de acceso al Mercado de San Bernardo (de 11 a 14 horas) y en la Puerta de Zamora (de 17 a 20 horas).

El jueves, 21 de mayo, estará frente al Centro de Salud de Pizarrales (de 11 a 14 horas) y en la avenida de París (de 17 a 20 horas).

El viernes, 22 de mayo, estará en Gran Vía, junto al Monumento al Empresario (de 11 a 14 horas) y en el paseo de Carmelitas (de 17 a 20 horas). El sábado, 23 de mayo, estará en la plaza de la Libertad (de 11 a 14 horas).

Las personas que se acerquen a la carpa informativa, además de recibir información sobre esta nueva edición y sobre la forma y modo de uso de la plataforma, podrán llevarse de manera gratuita una maceta a los usuarios que tengan la aplicación activa (hasta fin de existencias).

Nueva edición de SALdeCompras

Bajo el lema ‘Contigo en cada comercio’, el programa municipal SALdeCompras ha introducido recientemente mejoras para facilitar su uso, agilizar pagos y ampliar la participación a todos los sectores comerciales, con la finalidad de hacer el sistema más accesible y eficiente.

Entre ellas, destaca la simplificación de los procedimientos para los comerciantes, que podrán validar las compras de forma rápida a través de la aplicación, reduciendo cargas administrativas.

Asimismo, el sistema permitirá generar automáticamente bonos de consumo, 10 euros por cada 200 euros de compra, que los usuarios podrán canjear fácilmente mediante un código QR.

Otra de las novedades clave es la reducción de los plazos de liquidación, una medida diseñada para mejorar la agilidad económica de los establecimientos.

Además, se introduce un límite anual de gratificación por usuario de 300 euros anuales, con el objetivo de favorecer un reparto más equitativo de los beneficios del programa.

El Ayuntamiento también ha atendido una de las principales demandas del sector: la eliminación de restricciones por tipo de actividad. De este modo, cualquier comercio que cumpla los requisitos establecidos podrá participar en igualdad de condiciones, independientemente de su ámbito.