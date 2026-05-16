Salamanca duplica los pagos de tributos municipales por Bizum y resuelve miles de dudas al contribuyente con la IA

El Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación (OAGER) del Ayuntamiento de Salamanca cerró el pasado ejercicio con un balance de 227.449 contribuyentes atendidos, lo que supuso un incremento del 58,62% respecto al año anterior.

Según ha informado el consistorio, este crecimiento estuvo marcado por la consolidación de la nueva sede electrónica, operativa desde enero de 2024, que ha facilitado la transición hacia un modelo de atención mayoritariamente telemático.

Además, asegura que la modernización del organismo ha permitido que los ciudadanos realicen gestiones las 24 horas del día con mayor agilidad.

Entre los servicios más utilizados destacaron la autoliquidación de impuestos, la domiciliación bancaria inmediata y el uso de herramientas de cálculo para aplazamientos de deuda.

Además, el uso de Bizum como método de pago experimentó un crecimiento del 99,35%, mientras que el pago con tarjeta subió un 37,42%.

El informe anual también resaltó la eficacia de los dos Chatbots implementados en la web, que sumaron 18.439 interacciones.

Uno de ellos, automatizado con inteligencia artificial, permitió resolver dudas fuera del horario comercial, mientras que el otro fue gestionado de forma presencial por técnicos municipales.

Esta atención digital se complementó con 44.298 llamadas telefónicas y 6.905 consultas recibidas a través del buzón del contribuyente.

A pesar del auge tecnológico, el OAGER reforzó la atención presencial para colectivos con dificultades digitales, especialmente personas mayores.

Los puntos de atención de la calle Espoz y Mina y del Centro Victoria Adrados registraron 9.622 asistencias, un 44,7% más que el año previo.

En total, se realizaron 1.266.735 trámites durante 2025, de los cuales la mayoría fueron de carácter administrativo.

En términos financieros, el organismo alcanzó una recaudación líquida de 107,5 millones de euros, logrando cobrar en periodo voluntario el 96% de las deudas.

Asimismo, el sistema de 'Pago a la carta' continuó su ascenso con 11.890 beneficiarios, quienes fraccionaron sus tributos en doce mensualidades sin intereses.