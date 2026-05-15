Salamanca ofrece 248 plazas para un verano de campamentos y viajes por Europa

Imagen recurso del concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, visita a los participantes en el Campamento Salamanca Tech en su edición de Semana Santa. Archivo.

Salamanca ya tiene todo listo para que sus jóvenes no se aburran este verano. El Ayuntamiento acaba de lanzar las 248 plazas de su programa Verano Joven, una iniciativa que piensa tanto en la diversión de los niños y jóvenes de entre 8 y 30 años como en el respiro que necesitan los padres para cuadrar el trabajo con las vacaciones escolares de julio y agosto.

Según ha contado el concejal de Juventud, Pedro Martínez, la idea es que nadie se quede en casa sin plan, ofreciendo desde los clásicos campamentos en la naturaleza hasta viajes por el corazón de Europa.

Para los que buscan aventura cerca, hay opciones como el campamento de La Canaleja o los días de playa en Balmori para los adolescentes.

También vuelven los campus que recorren nuestros pueblos y, un año más, se apuesta por la inclusión con las semicolonias de Aviva, pensadas para que todos los jóvenes tengan su hueco sin importar sus capacidades.

Para los más mayores, el plan sube de nivel con rutas culturales por Bélgica y Viena, una oportunidad perfecta para conocer mundo con gente de su edad.

Si te interesa alguno de estos planes, conviene no dormirse. Las inscripciones se abren hoy mismo, viernes 15 de mayo, a las doce del mediodía y solo hay una semana para apuntarse a través de la web municipal.

Dado el volumen habitual de solicitud de plazas, si se llenaran en su totalidad antes de tiempo, el Ayuntamiento organizará un sorteo el día 27 de mayo para decidir quiénes se llevan la mochila este verano.