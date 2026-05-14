Casi 900 solicitudes para 55 pisos y una gran expectación por las nuevas viviendas protegidas de Pizarrales

Las viviendas protegidas de alquiler del barrio de Pizarrales durante su construcción Ayto. Salamanca.

Vivir en Salamanca está un poco más cerca para decenas de familias salmantinas. El Ayuntamiento de Salamanca ya ha puesto fecha a uno de los momentos más esperados: el próximo 28 de mayo se sortearán las 55 nuevas viviendas protegidas de alquiler construidas en la avenida Obispo Sancho de Castilla en el barrio de Pizarrales.

Se trata de un proyecto muy enfocado a los jóvenes, ya que los menores de 36 años tienen prioridad absoluta para entrar a vivir en este nuevo edificio.

La expectación ha sido enorme. El Patronato Municipal de Vivienda ha recibido 875 solicitudes, de las cuales casi la mitad pertenecen a jóvenes que buscan independizarse.

Tras revisar toda la documentación, la lista definitiva cuenta con 721 admitidos que entrarán en el bombo a finales de mes.

Mañana mismo se podrán comprobar los nombres de la lista de seleccionados a través de la web municipal, antes de la cita decisiva en el Centro Municipal Julián Sánchez 'El Charro'.

Estas viviendas no son solo una solución habitacional, sino una apuesta por la calidad y el ahorro. Con una inversión de 5,5 millones de euros y el apoyo de fondos europeos, el edificio ha sido diseñado para ser eficiente energéticamente.

Son casas de dos dormitorios, trastero y garaje, incluyendo tres pisos totalmente adaptados para personas con movilidad reducida.

Además, el Ayuntamiento ya mira al futuro cercano: este mismo año comenzarán las obras de otros 33 pisos en la zona del Túnel de la Televisión, que incluirán un gran parking para aliviar el aparcamiento en el barrio.

El parque municipal de alquiler a precio asequible alcanza ya las 325 viviendas, consolidando una red que intenta dar un respiro a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar digno en la ciudad.