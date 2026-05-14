Golpe histórico al narcotráfico en Salamanca con siete kilos de cocaína, 31.000 euros en efectivo y armas de guerra

Alijo incautado en el último operativo de la Operación Gallery en Salamanca. CNP.

La Policía Nacional ha dado un golpe histórico al tráfico de drogas en Salamanca con la culminación de la Operación Gallery.

En lo que ya se considera una de las mayores actuaciones antidroga en la historia de la ciudad, los agentes han logrado retirar de las calles más de siete kilos de cocaína y un peligroso arsenal de armas de fuego que estaban listas para ser utilizadas.

La investigación se ha prolongado durante meses, terminando con el registro de tres viviendas en los barrios de Buenos Aires y Capuchinos.

Debido a las fuertes medidas de seguridad que los delincuentes habían instalado para blindar sus inmuebles, fue necesaria la intervención de unidades especiales de la Policía Nacional para reventar los accesos.

El balance de la operación es contundente: tres detenidos, más de 31.000 euros en efectivo y un cargamento de droga que, fraccionado en unas 33.100 dosis, habría alcanzado un valor de casi 800.000 euros en el mercado ilícito.

Una de las cosas más llamativas del operativo de la Policía Nacional ha sido el hallazgo de un gran alijo de armas. Los agentes incautaron un fusil de gran calibre con mira telescópica, una escopeta recortada y una pistola semiautomática.

Todas ellas estaban cargadas y en disposición inmediata de fuego, lo que da una idea de la peligrosidad de este entramado criminal que operaba en pleno corazón de la capital.

Además de la cocaína, se intervinieron numerosos fármacos como Trankimazín, utilizados habitualmente para 'cortar la coca' o para su venta ilegal.

Tras pasar a disposición judicial, uno de los tres arrestados ya ha ingresado en prisión.

La operación, que ha contado con el apoyo de la Policía Local, sigue abierta, por lo que no se descartan nuevos arrestos en los próximos días.

La Policía Nacional da por desarticulados tres de los puntos de venta de droga más activos de la ciudad, devolviendo la tranquilidad a unos barrios que sufrían directamente el impacto del narcotráfico.