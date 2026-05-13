El turismo de congresos bate récords en Salamanca con 37.000 participantes más en el último año

Salamanca pasa por un momento dulce y el Ayuntamiento quiere que ese motor no se detenga. El alcalde, Carlos García Carbayo, se ha reunido hoy con representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca en el NH Palacio de Castellanos para compartir una alegría común: la ciudad está llena de vida.

Pero más allá de las fotos de los fines de semana, el objetivo del encuentro ha sido trabajar codo con codo para que esa vitalidad sea una constante, cuidando el turismo para que siga siendo el corazón que mueve la economía de tantas familias salmantinas.

Acompañado por los concejales de Turismo, Ángel Fernández; de Festejos, Carmen Seguín; y de Policía Administrativa, Fernando Carabias,

Se trata de 135.000 profesionales que pasaron por la ciudad en 2025 representan miles de pernoctaciones y mesas llenas en hoteles y restaurantes en fechas que antes eran flojas.

Este perfil de visitante es clave para el sector, se ha convertido en el mejor aliado para que los negocios locales respiren tranquilos durante todo el calendario, permitiendo que Salamanca no viva exclusivamente de los puentes o el verano.

La Aldehuela: el nuevo gran escenario de la música

La mirada también está puesta en el ocio y la juventud. Uno de los planes que más ilusión ha despertado en la reunión es el de transformar el recinto de La Aldehuela en un auténtico referente nacional para los grandes conciertos y festivales.

El Ayuntamiento quiere que Salamanca sea esa parada obligatoria para las grandes giras, ofreciendo un espacio moderno y amplio donde la música en vivo sea otra razón de peso para que la gente elija visitarnos y quedarse a dormir.

El Consistorio quiere transformar este espacio en una sede para conciertos de gran formato y festivales internacionales.

De hecho, ya se está trabajando para que en la primavera de 2027 La Aldehuela albergue un festival juvenil que atraiga a más de 10.000 personas durante un fin de semana completo.

Esta apuesta por el turismo musical no es casual. Se estima que más de la mitad de quienes asisten a estos eventos vienen de fuera de Salamanca, lo que se traduce directamente en pernoctaciones y consumo en los establecimientos locales.

El objetivo es complementar una oferta que ya es potente, como demuestran los 192 conciertos celebrados el pasado año, pero escalándola hacia circuitos internacionales que sitúen a la ciudad en el mapa de las grandes giras.

Durante la reunión, Carbayo ha reiterado que el éxito de Salamanca como destino Patrimonio de la Humanidad reside en la alianza estrecha entre las instituciones y quienes levantan la persiana cada día.

El compromiso de cara a 2026 y 2027 es seguir escuchando las necesidades de los hoteles para que el crecimiento turístico se traduzca en empleo de calidad y en una ciudad que sea capaz de atraer talento y visitantes los 365 días del año.