Salamanca Tech abre cinco nuevos programas gratuitos de 5 meses de duración: plazas desde 16 años

Entrega de diplomas de la Escuela Emprendimiento

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha cinco nuevos programas gratuitos dentro de la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech.

El objetivo es ayudar a quienes quieren mejorar su negocio, sacar adelante una idea o encontrar una oportunidad laboral.

La formación se desarrollará durante el mes de mayo en el centro Tormes+.

La nueva oferta incluye el Centro de Alto Rendimiento Empresarial, el programa de Coworking, el curso Impulso Intraemprendedor y dos acciones de Empleo Joven: ‘Experto en posicionamiento web’ y ‘Técnico de laboratorio’.

El Centro de Alto Rendimiento Empresarial está dirigido a autónomos, empresarios y personal técnico o directivo de pymes salmantinas.

Durante cinco meses, los participantes recibirán formación, sesiones de trabajo y tutorías adaptadas a sus necesidades para mejorar la competitividad de sus negocios.

El programa de Coworking comenzará el 19 de mayo y está pensado para emprendedores que tienen una idea o un proyecto en sus primeras fases.

Contarán con espacio de trabajo, formación, asesoramiento de expertos y actividades para contactar con otros profesionales.

El curso Impulso Intraemprendedor busca fomentar nuevas ideas dentro de las empresas.

La intención es que los trabajadores puedan detectar oportunidades, plantear mejoras y participar de forma activa en el crecimiento de sus organizaciones.

La oferta se completa con dos cursos para jóvenes de entre 16 y 29 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. ‘Experto en posicionamiento web’ formará en SEO, SEM, marketing digital y visibilidad online. ‘Técnico de laboratorio’ enseñará técnicas básicas de laboratorio de biotecnología y sus aplicaciones en la industria.

Los participantes en estos dos últimos programas también podrán optar a las becas ‘Emplea tu futuro’ y ‘Emprende tu futuro’, destinadas a facilitar prácticas en empresas salmantinas o a iniciar una actividad por cuenta propia.