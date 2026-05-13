Así son los nuevos microscopios de 865.000 € del CIC: capaces de grabar cómo se mueve el cáncer sin dañar las células

El Centro de Investigación del Cáncer acaba de recibir una inversión de 865.000 euros del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para comprar dos microscopios de última generación que permitirán a los investigadores observar el comportamiento de los tumores con una nitidez y velocidad nunca antes alcanzadas.

Salamanca pasará a tener la unidad de microscopía más potente de toda España, convirtiéndose en el lugar donde mejor se podrá mirar a la cara al brazo ejecutor de la enfermedad.

Lo que hace especiales a estos aparatos es su capacidad para captar la vida en directo. Imagina poder grabar una película en alta definición de cómo una célula tumoral se divide o cómo intenta desplazarse por el cuerpo para invadir otros tejidos.

Hasta ahora, muchas de estas imágenes eran como fotos fijas o algo borrosas; ahora, los investigadores podrán ver el proceso en tiempo real y con una nitidez asombrosa. Entender cómo se mueve el cáncer es el primer paso para aprender a frenarlo.

Uno de estos microscopios utiliza una técnica tan delicada que permite observar células vivas durante días sin hacerles daño. Esto es vital para trabajar con organoides, que son como pequeños simulacros de órganos creados en el laboratorio.

En ellos, los científicos pueden probar tratamientos y ver cómo reaccionan las células minuto a minuto.

Es, literalmente, una ventana abierta al interior de la biología humana que antes estaba cerrada con llave.

Esta mejora no se queda solo dentro de las paredes del centro de investigación. Es una herramienta que estará al servicio de los médicos del Hospital de Salamanca, de la Universidad y de jóvenes talentos que verán en nuestra ciudad el mejor lugar para investigar.