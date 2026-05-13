El Ministerio de Transición Ecológica avala el compromiso de la Universidad de Salamanca contra el cambio climático

La Universidad de Salamanca ha decidido dar un paso al frente por el futuro de todos y ya cuenta con el sello oficial que respalda sus buenas intenciones.

El Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) ha dado luz verde al registro de su huella de carbono, un gesto que confirma algo fundamental: la institución no solo ha hecho los deberes midiendo cuánto CO2 genera su actividad, sino que tiene una estrategia clara y honesta para reducirlo.

Para la universidad, esto no es un simple papeleo, sino su manera de demostrar que el respeto por el medio ambiente se demuestra con hechos y no solo con discursos.

Este respaldo oficial pone en valor el análisis que el Estudio salmantino realizó sobre su impacto durante 2024 y, lo que es más ilusionante, valida su hoja de ruta para los próximos tres años.

Entre 2025 y 2027, la comunidad universitaria se ha marcado el reto de vigilar cada detalle de su día a día para que su huella en el planeta sea cada vez más ligera.

Se trata, en definitiva, de una invitación abierta para que estudiantes, profesores e investigadores remen juntos en una transformación que ya no puede esperar.

Para lograrlo, el plan toca puntos clave del día a día en los campus.

Se va a trabajar a fondo en que los edificios gasten menos energía, se apostará fuerte por las fuentes renovables tanto para la luz como para la calefacción y se intentará reducir al máximo el uso de combustibles fósiles y la generación de basura.

Al final, se trata de que los pasillos y las aulas de una institución con ocho siglos de historia sean también un ejemplo de modernidad y respeto por la naturaleza.

La Universidad de Salamanca quiere demostrar que investigar y enseñar puede hacerse de una forma mucho más limpia.

El objetivo es que su experiencia sirva de inspiración para otras instituciones y empresas, probando que el liderazgo académico y el cuidado de nuestro entorno deben ser hoy en día dos caras de la misma moneda.