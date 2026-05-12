"Somos enanos a lomos de gigantes": el Facyl 2026 adelanta su calendario y "apuesta por la felicidad"

La viceconsejera en funciones de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho; el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo y los asesores artísticos del festival: Manuel González, Javier Ajenjo, y Juan Manuel de Prada.

Salamanca se prepara para vivir una de las ediciones más ambiciosas y disruptivas de su historia reciente con la llegada del XXI Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FACYL 2026.

La gran cita cultural, que este año adelanta su celebración a los días comprendidos entre el 27 y el 31 de mayo, contará con un despliegue de 82 espectáculos a cargo de 42 compañías nacionales e internacionales.

Esta edición, que ha visto incrementado su presupuesto en un diez por ciento, apuesta por una dirección artística tripartita de primer nivel para coordinar sus diferentes universos: Manuel González para las artes escénicas, Javier Ajenjo en la parte musical y Juan Manuel de Prada para el ámbito literario.

La presentación oficial ha tenido lugar en la Casa de las Conchas, donde la viceconsejera en funciones de Acción Cultural, Mar Sancho, ha definido el festival como un espacio de vanguardia que busca la emoción constante.

Sancho ha subrayado que este festival es un foro consolidado capaz de transformar Salamanca en un espacio abierto y contemporáneo donde las artes dialogan y se representan sin fronteras.

La viceconsejera en funciones de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho y el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, detrás el concejal de Turismo del Ayuntamiento, Ángel Fernández y el subdelegado del Gobierno de la Junta, Eloy Ruiz.

Según la viceconsejera, el espíritu de este año es el de un laboratorio cultural que celebra la diversidad y reafirma el valor de las artes como motor de creación.

"La cultura es la mayor innovación que existe. Vuestro trabajo va a ser en esta edición no solamente innovador, sino seguramente disruptivo. Queremos abrirnos a propuestas novedosas, a horizontes distintos, para contemplar el arte desde distintos ángulos que dialoguen con la ciudad y hagan partícipe al público", ha señalado Mar Sancho durante su intervención.

La viceconsejera ha puesto especial énfasis en la imagen del festival este año:

"Trabajamos en la felicidad, en aquello que a todos nos gusta disfrutar. El cartel parte de una idea sencilla: el FACYL como un contenedor de momentos felices".

La viceconsejera en funciones de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha mostrado su satisfacción por el regreso de una cita que ya forma parte de la identidad de la ciudad tras dos décadas de trayectoria.

Para el regidor, el festival es una garantía de éxito que permite asociar la imagen de Salamanca a la vanguardia artística y la capacidad de soñar.

"Salamanca se vuelve a convertir en un gran escaparate de creatividad, innovación y talento. Este festival ha entendido perfectamente nuestra forma de vivir; no solo ofrece espectáculos de calidad, sino que convierte a la ciudad en una experiencia cultural compartida", ha declarado el alcalde.

Carbayo ha ensalzado el perfil de los nuevos coordinadores, destacando que su mirada plural refuerza la personalidad del evento. "Contamos con tres perfiles complementarios y de enorme prestigio que tocan todos los palos.

Creemos en una cultura cercana que salga de los espacios convencionales y que ocupe plazas, calles y rincones emblemáticos, sorprendiendo al vecino mientras pasea", ha añadido el regidor salmantino.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

Uno de los pilares más esperados de esta edición es el ciclo literario coordinado por Juan Manuel de Prada. El escritor ha defendido una visión rigorista y profunda de las letras, alejada de la banalidad de las redes sociales o los intereses comerciales inmediatos.

Bajo su dirección, el festival reivindicará a los clásicos que han marcado la genealogía cultural de Salamanca.

"No existe la posibilidad de una cultura auténtica si no tiene la mirada clavada en sus clásicos. Somos enanos a lomos de gigantes; si prescindimos de ellos, nuestro trabajo será una nimiedad", ha afirmado con rotundidad De Prada.

El escritor ha detallado que los coloquios literarios girarán en torno a cuatro obras fundamentales vinculadas a la ciudad: El Lazarillo de Tormes, La Celestina, las Novelas Ejemplares de Cervantes y la poesía de Fray Luis de León. "Vamos a abogar por un retorno a la literatura, que los escritores nos hablen de alta literatura y de cómo su obra entronca con los grandes maestros.

Traeremos a los clásicos a nuestro tiempo como vino viejo en odres nuevos, consiguiendo que mantengan su esencia pero que vuelvan a interpelar a los hombres de hoy", ha explicado Juan Manuel de Prada, quien contará para estos encuentros con autores como Luis Landero, Ana Caballé o Cristina García Morales.

En cuanto a la programación de calle, el director de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo, Manuel González, ha diseñado un programa que inundará la ciudad de movimiento y luz. Con 20 espectáculos de 20 compañías diferentes, el objetivo es distribuir las artes escénicas por todos los rincones posibles.

"Queremos traer esta felicidad a los ciudadanos y visitantes repartiendo propuestas por cada rincón", ha indicado González.

Entre las propuestas destacan seis espectáculos de calle en horario diurno con compañías como Pía o Som de Seca, además de montajes nocturnos como Suite realismo de Legolas Multimedia, que buscarán lenguajes visuales sin obstáculos para el espectador.

El festival se inaugurará el 27 de mayo en la Plaza Mayor con el espectáculo Verde de la compañía argentina Grupo Puja, una propuesta de teatro aéreo de gran formato inspirada en Julio Verne que simboliza la ambición de esta vigésimo primera edición.

Con escenarios repartidos entre el Patio Chico, la Plaza de los Bandos o el Teatro Liceo, el FACYL 2026 promete cinco días de actividad ininterrumpida para consolidar a Salamanca como el gran escenario de las artes en España.