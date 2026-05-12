El Colegio de la Abogacía, Araceli Mangas y Juan Jesús Cruz: reconocidos con la Medalla de Oro de Salamanca

Salamanca ya ha elegido a sus grandes protagonistas de oro para este año. El alcalde, Carlos García Carbayo, ha puesto sobre la mesa los nombres de quienes recibirán las Medallas de Oro de la ciudad en 2026: el Ilustre Colegio de la Abogacía, la catedrática Araceli Mangas y el doctor Juan Jesús Cruz.

Es el primer paso de un proceso que tendrá su momento más emocionante el próximo 13 de junio, cuando la Plaza Mayor se vista de gala durante las fiestas del patrono, San Juan de Sahagún para entregarles este merecido homenaje.

Estas tres distinciones son, en realidad, un reflejo de lo mejor de Salamanca: su talento, su historia y su vocación de servicio. Al Colegio de la Abogacía el reconocimiento le llega en un año muy especial, justo cuando celebran su 250 aniversario.

Desde que se fundó allá por 1776, esta institución ha caminado de la mano de la ciudad, transformándose con ella desde el siglo XVIII hasta hoy para ser ese apoyo fundamental en la defensa de los derechos de cualquier vecino.

El ámbito académico y jurídico internacional se personifica en Araceli Mangas. Natural de Ledesma y formada en las aulas de la Universidad de Salamanca, su trayectoria es un ejemplo de prestigio global.

Catedrática de Derecho Internacional y figura clave en el estudio de la Unión Europea, Mangas mantuvo un vínculo vital con la USAL durante 25 años.

Su medalla cobra especial relevancia este año, cuando la ciudad conmemora el quinto centenario de la Escuela de Salamanca, reforzando su papel como una de las grandes pensadoras del derecho español contemporáneo.

Finalmente, el doctor Juan Jesús Cruz completa esta terna de oro por su labor incansable en la lucha contra el cáncer. Impulsor de la oncología médica en Castilla y León, Cruz fue el artífice de la creación de la unidad especializada en el Hospital Universitario de Salamanca en 1984.

Su carrera ha logrado unir con éxito la frialdad de la investigación científica en el Centro de Investigación del Cáncer con la calidez de la asistencia sanitaria y la docencia, formando a generaciones de especialistas que hoy son punta de lanza en la medicina nacional.