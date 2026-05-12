El gran torneo del baloncesto 3x3 desembarca en Salamanca para llenar el Arrabal de deporte, música y solidaridad

Salamanca se prepara para vivir una jornada histórica de baloncesto urbano. Por primera vez, la ciudad será sede del prestigioso Circuito 3x3 CaixaBank, que recalará el próximo 23 de mayo en un escenario inmejorable: el entorno de la iglesia del Arrabal.

El evento, presentado esta mañana en el Ayuntamiento, convertirá este enclave junto al Tormes en un gran festival deportivo y familiar donde el baloncesto será la excusa para fomentar la convivencia y la solidaridad.

La cita, que alcanza su decimocuarta temporada, llega a Salamanca como su cuarta parada de 2026 bajo el lema "Juega y vive el baloncesto".

La propuesta está abierta a todo el mundo, desde categorías benjamines hasta absolutas, e incluye también la modalidad de baloncesto en silla de ruedas, reforzando la apuesta por un deporte sin barreras.

Un 'triple' con impacto social

Más allá de la competición, el circuito destaca por su vertiente solidaria. Gracias a la iniciativa del Triple Solidario, cada canasta de tres puntos anotada durante la jornada —tanto por los jugadores como por los ciudadanos que se acerquen a participar— se traducirá en una ayuda económica que la Fundación la Caixa destinará a Aviva.

Esta entidad salmantina es un referente en la inclusión de personas con discapacidad y trabaja a diario para mejorar su calidad de vida a través del ocio y el deporte.

El carácter intergeneracional será otro de los pilares del día. La Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (FAMASA) tendrá un papel activo con actividades de ejercicio saludable al aire libre, demostrando que el deporte no entiende de edades.

Deporte y ocio inclusivo

Para aquellos que no se calcen las zapatillas, la organización ha previsto una jornada festiva con música, animación de los embajadores de la Federación Española de Baloncesto (FEB), castillos hinchables para los más pequeños y espacios de multicanasta abiertos al público general.

Durante la presentación, la concejala de Deportes, Almudena Parres, destacó que este formato encaja perfectamente con el modelo de ciudad "universal y accesible" que defiende Salamanca.

Por su parte, Borja Tejedor, director de Área de Negocio de CaixaBank, subrayó la satisfacción de traer este evento a la ciudad para "convertir el deporte en un espacio de participación e inclusión", mientras que Fernando Vázquez, desde la Federación de Baloncesto de Castilla y León, celebró que Salamanca sea sede de "una de las grandes referencias del baloncesto urbano nacional".

Las inscripciones ya están abiertas a través de la web oficial de la FEB (www.feb.es/3x3/) y la organización ya cuenta con más de 80 equipos apuntados para lo que promete ser la gran fiesta del baloncesto en la calle.