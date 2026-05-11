Final inesperado para el ladrón de cañas en Salamanca: lo 'pescan' con el botín antes de que la víctima denunciara

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un hombre que sustrajo una caja con diferentes herramientas y unas cañas de pescar.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado viernes 8 de mayo.

La sorpresa se la llevó el dueño de una furgoneta a eso de las 07:00 de la mañana, cuando se disponía a empezar su jornada laboral y se encontró con el cristal de la ventanilla del vehículo por el lado del conductor destrozado por una piedra.

Al mirar dentro, comprobó que no quedaba ni rastro de las pertenencias que guardaba en el vehículo.

Al llegar, se encontró con el cristal del conductor destrozado por una piedra y el interior de la furgoneta completamente vacío; le habían volado la caja de herramientas, varios objetos personales y, para rematar, sus dos cañas de pescar.

Lo que el ladrón no sabía es que su suerte se había empezado a torcer mucho antes de que el dueño pusiera la denuncia. Esa misma madrugada, unos agentes de la Policía Local le habían echado el ojo mientras intentaba esconderse con una mochila entre unos arbustos.

Aunque todavía no sabían de dónde venían, los policías le identificaron y le intervinieron las herramientas y las cañas que llevaba encima por pura sospecha.

Una vez que la víctima presentó la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional, los agentes cruzaron los datos y confirmaron que los objetos sospechosos requisados horas antes eran exactamente los mismos que faltaban en la furgoneta.

Con la descripción del individuo ya en manos de todas las patrullas, la detención fue cuestión de esperar.

Recuperación de los efectos y paso a disposición judicial

La operación culminó esa misma tarde, cuando una dotación de la Policía Nacional localizó al hombre en la vía pública. Fue detenido de inmediato como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas y trasladado a dependencias policiales.

Los objetos sustraídos han podido ser recuperados y devueltos a su legítimo dueño. Tras finalizar el atestado, el detenido fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Salamanca.