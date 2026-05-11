Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor: "Es un orgullo ver cómo las nuevas peñas de jóvenes de aquí inundan el pueblo de color"

Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor en el Hábitat Minero de la localidad.

Ángel Luis Peralvo Sanchón, alcalde de Villamayor atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León con un ojo puesto en el cuadrante de seguridad y otro en la previsión del tiempo.

En mayo, el cielo de Salamanca es traicionero, pero el primer edil del municipio de La Armuña tiene claro que la maquinaria municipal está suficientemente engrasada para recibir las fiestas.

Con una población joven en constante aumento y un recinto ferial que se ha convertido en el epicentro del ocio provincial, Peralvo defiende un modelo de fiesta donde la convivencia, la seguridad y el disfrute "son innegociables".

Pregunta-: Alcalde, cualquiera que venga a Villamayor nota que la seguridad se ha convertido en una obsesión para el equipo de Gobierno. ¿Qué dispositivo se han preparado para este año?

Respuesta-: Es algo en lo que no vamos a ceder. Villamayor tiene una población joven elevada y nuestra máxima preocupación es que no haya ningún episodio que extrapole al de la diversión.

Este año hemos ampliado la dotación de vigilantes privados y el horario de cobertura hasta las nueve de la mañana. En las noches fuertes, el viernes y el sábado, tendremos unos 12 vigilantes privados, cuatro policías locales y efectivos de la Guardia Civil.

El recinto está perimetrado, con accesos controlados y cacheos para evitar la entrada de vidrio o armas. Queremos dar esa tranquilidad a las familias.

P.-: Hablemos del programa. Villamayor siempre apuesta por orquestas de primer nivel, pero usted tiene una visión curiosa sobre este formato.

R.-: Es cierto que traemos tres orquestas de primer nivel que atraerán a mucha gente, pero te confieso que soy partidario de volver un poco a los orígenes. Las grandes orquestas espectáculo son shows increíbles, pero a veces estás parado mirándolas y cambian de canción cada minuto y medio.

Yo prefiero la orquesta que te hace bailar, la que fomenta la participación.

Tenemos que conjugar ambas demandas, pero el objetivo es que la gente no solo mire, sino que participe.

P.-: Vuelven los festejos taurinos a Villamayor. Ya vemos la plaza instalada.

R.-: Los vecinos disfrutan muchísimo la capea del lunes; es algo inamovible. Nuestra idea este año era iniciar una colaboración con la Escuela de Tauromaquia de la Diputación, pero por retrasos administrativos no ha podido ser.

Lo retomaremos para el año que viene. Queremos ir dando pasos poco a poco para recuperar y asentar esa tradición.

P.-: El recinto ferial actual es espectacular, pero usted ha mencionado que tiene los días contados.

R.-: Es la lástima de este espacio. Es una cesión de uso limitada; esos terrenos acabarán siendo bloques de viviendas algún día. Por eso, el Ayuntamiento está trabajando ya en buscar un suelo que se convierta en el recinto ferial definitivo para siempre.

Ángel Peralvo, alcalde de Villamayor.

Mientras tanto, mantenemos la distribución actual que tan bien funciona, con la zona de carpas, orquestas, plaza de toros y 'cacharrritos' (atracciones) cerca del casco urbano, asumiendo las molestias de ruido que esto genera a los vecinos más próximos durante estos tres días de locura.

P.-: Villamayor es de los pocos municipios de la provincia que no solo no pierde población, sino que crece. ¿Qué balance hace de este modelo de pueblo-residencial?

R.-: El balance es ciertamente positivo. Crecemos demográficamente cuando el gran problema de la provincia es la despoblación.

Somos un municipio atractivo, con estabilidad y mejores servicios. No tenemos un área industrial tecnológica, pero nuestro carácter residencial es nuestra mayor punta de lanza.

Estamos ofertando suelo para nuevas viviendas y mejorando equipamientos porque Villamayor tiene el mayor potencial del área metropolitana de Salamanca.

P.-: Para terminar, ¿qué mensaje lanza a sus vecinos y a los que vendrán de fuera?

R.-: A los que vienen de fuera, que Villamayor es un pueblo hospitalario con los brazos abiertos. Quizás después de vernos decidan montar aquí su proyecto de vida.

Y a la gente de mi pueblo: que salgan, que convivan y se olviden de las penas diarias. Que se beban una buena cerveza con sus amigos; si conseguimos que disfruten al máximo, las fiestas habrán sido un éxito.