Salamanca se refuerza en Reino Unido como destino de turismo idiomático a través de la enseñanza del español

Imagen de archivo de una de las acciones de 'Salamanca, ciudad del español' en Reino Unido

El programa 'Salamanca, Ciudad del Español' afianza su promoción con la participación este sábado en Londres en los talleres de actualización didáctica para profesorado de Primaria, Secundaria y educación de personas adultas.

Un encuentro organizado por la Consejería de Educación de la Embajada de España en Reino Unido e Irlanda que va a tener lugar, de nuevo, en el Instituto Español Vicente Cañada Blanch de Londres.

Ante la trayectoria ascendente del idioma en el sistema educativo británico y con el fin de contribuir a la continuidad de esta tendencia, la marca de turismo idiomático de Salamanca refuerza sus actuaciones en Reino Unido.

Tendrá así una presencia destacada en esta jornada, dirigida a la formación y actualización didáctica del profesorado de español como lengua extranjera en Inglaterra.

Es una de las citas referentes en el panorama de enseñanza ELE del Reino Unido y ya es un evento ineludible del plan de promoción internacional de la marca 'Salamanca, Ciudad del Español'. Desde hace nueve años, el programa ha consolidado su presencia en estas jornadas.

El evento contará con la asistencia del consejero de Educación de la Embajada de España en Reino Unido, Fernando Bartolomé Usieto, así como la del director del Instituto Cervantes de Londres, Víctor Ugarte Farrerons, y los asesores técnicos Antonio Goñi, María Luisa Martínez y Gabriela Alonso, junto con autoridades educativas locales.

La apertura de los talleres será presidida por la profesora Neetu Sadhwani, directora de la Facultad de Lenguas Extranjeras Modernas y responsable de Idiomas de la Alianza Colegiada de Harrow. Su conferencia inaugural, titulada ‘Las lenguas crean puentes entre personas y culturas’ explorará el papel del lenguaje como nexo de unión intercultural.

Un año más, el éxito de la convocatoria queda avalado por la inscripción de más de 160 docentes procedentes de diversas regiones británicas. Los asistentes acuden con el objetivo de adquirir herramientas y técnicas de enseñanza innovadoras para sus aulas. Es por ello, que el programa integral de este año incide en los aspectos interculturales y comunicativos desde un enfoque lúdico.

Los talleres serán impartidos por ponentes locales de amplia trayectoria profesional, junto a especialistas de centros de Salamanca con gran dominio en recursos avanzados para el aula de ELE. Entre ellos destacan Alfredo Pérez Berciano (Colegio Delibes), Esther García Montero (Estudio Sampere), Ivano Salmoiraghi (DICE) y Álvaro José Sierra (Colegio Berceo). Sus ponencias abordarán temáticas tan diversas como la utilización de la música hispana como recurso ELE con adolescentes, el juego y las dinámicas de grupo en el aula o el análisis de la etimología desde una perspectiva intercultural.

Durante el evento, los participantes podrán visitar una zona de exposición que incluirá un espacio exclusivo de ‘Salamanca, Ciudad del Español’. En él, se llevarán a cabo labores de promoción del turismo idiomático en la ciudad y se facilitarán materiales pedagógicos especializados a todos los interesados.