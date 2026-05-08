Salamanca recibe la Mención de Honor en Gobernanza Digital por su apuesta de ciudad por la inteligencia artificial

Salamanca sigue dando pasos para adaptarse a los nuevos tiempos y su esfuerzo acaba de recibir un importante espaldarazo.

El Ayuntamiento ha vuelto de Benidorm con una mención de honor bajo el brazo en la categoría de Gobernanza Digital en Destino, un reconocimiento otorgado en la gala de los Premios Digital Tourist 2026.

Este galardón premia el trabajo de la ciudad por no quedarse atrás y liderar el uso de la tecnología para mejorar la experiencia de quienes nos visitan.

La clave de este éxito ha sido la creación de la Plataforma Inteligente del Destino. No se trata solo de tecnología por tecnología, sino de una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para entender mejor qué buscan los turistas y ofrecerles un servicio más personalizado y fiable.

Este proyecto es una pieza esencial del Plan de Sostenibilidad Turística de la ciudad, en el que Salamanca demuestra apuesta por cuidar el patrimonio de siempre apoyándose en las soluciones del futuro para gestionar el turismo de calidad.

El escenario de este reconocimiento ha sido el congreso Digital Tourist, una cita organizada por Ametic que ya es el gran punto de encuentro en España para unir el mundo digital con el sector viajes.

En esta edición, el foro se ha centrado en cómo los datos y la inteligencia pueden ayudar a las ciudades a ser más competitivas, un examen que Salamanca ha aprobado con nota al situarse como un referente nacional en turismo inteligente.

Bajo el lema Smart DMO Infraestructuras, datos e Inteligencia para competir, el congreso ha reunido a los principales gestores de destinos, industria tecnológica y expertos internacionales para diseñar los nuevos modelos de gestión turística.

En esta octava edición, el certamen ha valorado los mejores proyectos que aplican tecnologías digitales en la industria y las instituciones públicas.

Salamanca ha destacado entre las diversas categorías establecidas, que incluían ámbitos como los sistemas inteligentes turísticos, la gestión de flujos mediante gemelos digitales, el uso de tecnologías inmersivas y la sostenibilidad ambiental y social.

La ciudad refuerza su posición como un destino que no solo pone en valor su patrimonio histórico, sino que utiliza la tecnología de última generación para mejorar la experiencia del viajero y la eficiencia administrativa.