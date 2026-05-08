El PSOE de Salamanca asistirá a la manifestación en defensa del ferrocarril pero se abstiene en la moción y estrena portavoz

José Luis Mateos y María Sánchez y otros concejales del grupo socialista en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca.

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Salamanca celebrado hoy ha servido de escenario para el estreno de María Sánchez como nueva portavoz del Grupo Municipal Socialista.

En una sesión marcada por la controversia sobre las comunicaciones ferroviarias, el debut de Sánchez ha dejado una sensación agridulce al tratar de justificar una posición difícil de sostener: el apoyo a la manifestación del domingo frente a la abstención de su grupo ante la moción de apoyo a las reivindicaciones ferroviarias presentada por el resto de la composición del pleno.

Durante su intervención, que supone su primer gran examen al frente de la portavocía, María Sánchez ha intentado equilibrar la balanza anunciando que el PSOE estará en la Plaza de los Bandos el domingo en la concentración Por Un Tren Con Futuro, mientras evitaba respaldar institucionalmente la moción del Grupo Popular, grupo mixto y concejales no adscritos.

Esta postura de perfil bajo en su estreno ha sido vista por parte de la oposición como una falta de contundencia y una contradicción en la defensa de los intereses de los salmantinos.

Sánchez ha centrado gran parte de su discurso en atacar la estructura de la plataforma actual, tildándola de excluyente y acusando al Partido Popular de utilizarla con fines partidistas.

Sin embargo, en su intento por desviar la atención hacia el transporte urbano gestionado por el Ayuntamiento o las rutas de la Junta de Castilla y León, la nueva portavoz socialista ha parecido diluir la urgencia de la crisis ferroviaria que afecta a la conexión con Madrid, centrando sus críticas en cuestiones de organización interna y protocolos de representación en lugar de en la mejora directa del servicio estatal.

La concejal socialista se refirió a la Plataforma en Defensa de las Comunicaciones en estos términos: "la mal llamada Plataforma en Defensa de las Comunicaciones de Salamanca, cuya creación impulsó el Partido Popular de Salamanca y en la que solo está presente el Partido Popular".

A pesar de que ha intentado presentarse como una alternativa de diálogo solicitando la apertura de la plataforma a todos los grupos políticos, su primera intervención oficial deja dudas sobre la capacidad de liderazgo del nuevo PSOE local para enfrentarse a las administraciones de su propio color político.

Al no votar a favor de una moción que recoge el sentir mayoritario de la sociedad salmantina, el estreno de María Sánchez queda marcado por una abstención que muchos interpretan como una prioridad de las siglas del partido por encima de la unidad institucional que exige la ciudad.

La siguiente moción planteada, fue una del Grupo Municipal Socialista en defensa de la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas, casi sin sustancia tangible desarrollada en la exposición, también por la edil, María Sánchez y rechazada por todos los grupos de la composición del pleno a excepción de los miembros del Grupo Socialista.