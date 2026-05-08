Máxima tensión en Salamanca: un hombre herido grave tras recibir seis disparos y el agresor huye armado

Lo que transcurría como una tarde de jueves tranquila en Salamanca terminó con un suceso de impacto. La calma se rompió en la carretera que une la capital salmantina con Alba de Tormes, cuando se produjo un tiroteo en el que un hombre acabó recibiendo seis disparos y quedó en estado grave.

Aunque la Guardia Civil está trabajando con excesivo sigilo, fuentes cercanas al caso nos han confirmado que el herido está ingresado de gravedad en el Hospital Clínico Universitario de Salamanca.

Sobre el terreno, la sensación es de una tensa espera. Según fuentes cercanas a la investigación, la reyerta pudo haberse llevado a cabo junto al campo de fútbol de Miranda de Azán.

Por el momento, no han trascendido demasiados detalles para no dar pistas que puedan arruinar la localización del agresor, pero la preocupación en la zona es real dada la violencia con la que se produjeron los hechos, a muy pocos kilómetros de la capital salmantina.

No han trascendido, hasta el momento, noticias de detenciones.