José Luis Mateos se despide reivindicando la "política útil" en un pleno marcado por la defensa del ferrocarril

Imagen del pleno ordinario de mayo en el Ayuntamiento de Salamanca. En el círculo: José Luis Mateos y Pilar Sánchez.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Salamanca ha vivido hoy una jornada cargada de simbolismo, marcada por el relevo en las filas socialistas y una despedida que ha logrado pausar cierta crispación política por el reconocimiento a una persona que ha "trabajado por su ciudad".

La sesión ordinaria de este 8 de mayo pasará a la historia municipal como el día en que José Luis Mateos ha tenido que decir adiós a la portavocía del Grupo Socialista, dejando paso a María Sánchez en un pleno donde la gestión y la emoción se han dado la mano.

Un adiós marcado por la "política útil"

El momento más emotivo del pleno ha sido, sin duda, la despedida de José Luis Mateos.

En un discurso pausado y elegante, Mateos ha querido cerrar esta etapa reivindicando la honestidad y el compromiso como motores de su actividad pública.

Con un tuteo directo y cariñoso al alcalde, Carlos García Carbayo —"Querido Carlos, permítete tutearte y gracias por tu trato"—, el ya exportavoz ha agradecido el respeto mutuo mantenido a pesar de las diferencias ideológicas.

Mateos ha echado la vista atrás para recordar a compañeros de corporaciones pasadas, mencionando a figuras como Fernando Castaño, Virginia Carrera o Carmen Díaz Sierra.

"He recibido cariño, espero que de mi parte hayáis recibido lo mismo", ha confesado emocionado, antes de recordar que "respetar al que piensa diferente es la riqueza de la democracia".

Al concluir, y tras asegurar que siempre estará disponible para lo que la ciudad necesite, Mateos ha recibido palabras afectuosas del alcalde y se ha fundido en abrazos con concejales de diferentes grupos políticos, en su mayoría, del Grupo Popular.

Aterrizaje de Sánchez y la polémica del tren

La sesión ha servido también como entrenamiento para María Sánchez en la portavocía.

Su intervención más comentada ha sido la relativa a la moción conjunta de los grupos Popular, Mixto y concejales no adscritos en apoyo a las comunicaciones de la ciudad.

Sánchez ha confirmado que los socialistas estarán en la manifestación de este domingo, pero ha justificado la abstención de su grupo en la votación municipal al considerar que la plataforma convocante es un instrumento político.

Este distanciamiento institucional ha contrastado con el apoyo socialista a otras causas sociales presentes en el orden del día, como el proceso de regularización de personas migrantes o la defensa de la igualdad.

En el apartado de propuestas, el Grupo Socialista ha intentado por momentos variar el foco de la manifestación del ferrocarril con el debate de la preocupación por los olores y calidad del aire en la ciudad.

Contando con la presencia de un grupo de afectados por los malos olores causados por las plantas de biometano en pueblos del alfoz de Salamanca, los cuales, marcharon expresando su enfado al no salir aprobada la moción del Partido Socialista para la "reducción y contaminación de malos olores".

La moción contó con el voto en contra por diferentes alegaciones en el planteamiento de la misma, tanto de los concejales no adscritos, como del concejal de Vox y los concejales delegados del equipo de gobierno.

En materias de Seguridad y movilidad, el concejal del Grupo Mixto puso sobre la mesa la necesidad de estudiar mejoras en la seguridad vial de la Plaza de Colón y su entorno.

La jornada ha concluido con el turno de ruegos y preguntas, donde temas como el plan de retención de talento y el tan reiterado punto por parte de Vox y el grupo socialista por el funcionamiento del transporte urbano.

Mientras que desde el equipo de gobierno han recordado la gestión diaria de Salamanca sigue su curso.