El Hospital de Salamanca estrena el 'Mami Tour': visitas guiadas para que el parto sea más humano y sin miedos

Traer un bebé al mundo es una de las experiencias más intensas que existen, y el Hospital de Salamanca quiere que ese camino sea lo más cálido y tranquilo posible.

Con el nombre de 'Mami Tour', el complejo hospitalario ha consolidado un proyecto que busca, por encima de todo, que las futuras madres y sus familias se sientan como en casa mucho antes del gran día.

La idea es sencilla pero muy potente: abrir las puertas de par en par para que los nervios y la incertidumbre del parto dejen paso a la seguridad.

Esta iniciativa se lleva a cabo todos los martes y nació con la intención de que ninguna mujer llegue al momento del parto sintiendo que el hospital es un lugar frío o desconocido.

Inicio del recorrido del 'Mami tour' en el Hall del Hospital de Salamanca. Sacyl.

Gracias a la ayuda de las matronas de los centros de salud y la consulta de Lactancia Materna, las familias pueden pasear por las instalaciones, conocer de cerca cómo se trabaja allí y sentir esa confianza que solo da el saber exactamente dónde y con quién vas a estar.

Es una apuesta clara por una sanidad más humana, que cuida no solo el cuerpo, sino también las emociones de la madre.

Durante este tour tan especial, se recorren las ubicaciones del área de maternidad: los paritorios, el área de Obstetricia y la UCI de Neonatos.

Pero lo que de verdad marca la diferencia es el equipo que acompaña el paseo: una matrona, una auxiliar y una enfermera de neonatología van de la mano de los padres, explicando cada protocolo y resolviendo todas esas dudas —grandes o pequeñas— que suelen rondar la cabeza en los meses previos.

A través del 'Mami Tour', el complejo salmantino del Sacyl demuestra que la medicina más avanzada brilla mucho más cuando se acompaña de cercanía y empatía.