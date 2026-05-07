El PSOE de Santa Marta intenta elevar a crisis política un incidente de Protección Civil

Imagen de Archivo de dos voluntarios don el último vehículo PickUp de Protección Civil de Santa Marta en la Plaza del Ayuntamiento.

El PSOE de Santa Marta de Tormes ha decidido que un incidente aislado de un miembro voluntario de Protección Civil de Santa Marta es el escenario perfecto para su última ofensiva política.

A pesar de que los hechos apuntan a una irresponsabilidad individual y ya se han activado los mecanismos internos del Ayuntamiento, los socialistas han exigido con solemnidad "explicaciones inmediatas" para evitar que se dañe la imagen del voluntariado, convirtiendo un positivo en alcoholemia y una farola doblada en una cuestión de estado municipal.

El suceso, que tuvo lugar el pasado sábado sobre las 20:00 horas, comenzó cuando un voluntario de Protección Civil, fuera de servicio y vestido de paisano, decidió tomar una pickup oficial para un trayecto personal que lo llevó hasta Villamayor y, finalmente, a Salamanca.

La aventura terminó de forma abrupta contra una farola en el barrio de Chamberí.

Tras el impacto, que activó los airbags del vehículo, el conductor huyó del lugar, aunque fue localizado poco después en la base de la agrupación en Santa Marta, donde arrojó un resultado positivo en el test de alcoholemia.

Para el Ayuntamiento de la localidad salmantina, la gravedad impostada por la oposición choca frontalmente con la realidad de los trámites administrativos y las medidas tomadas.

El alcalde de Santa Marta, David Mingo Pérez, ha respondido para EL ESPAÑOL de Castilla y León a las exigencias expresadas en el comunicado del PSOE de Santa Marta, recordando que el sistema institucional ya está funcionando sin necesidad de ruidos mediáticos, sin poder esclarecer nada más allá de lo ya publicado puesto que está en marcha la investigación por parte de las autoridades pertinentes.

"Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer", ha señalado el regidor, explicando que ya se ha dado traslado a la Secretaría General y se han solicitado informes técnicos a la Policía y al jefe de la Agrupación de Protección Civil.

Mingo ha recalcado que el Ayuntamiento se limitará a aplicar con rigor el Reglamento de Protección Civil una vez se tengan las conclusiones de la investigación interna, pero ha advertido que no entrará en el juego de dar publicidad a detalles que podrían vulnerar los derechos y datos personales de los implicados.

"Las cosas se sustancian así, no con declaraciones en prensa", ha sentenciado el alcalde, zanjando una polémica que, para el consistorio, no es más que un proceso administrativo ordinario frente a una falta individual, lejos del escándalo político que el PSOE pretende alimentar.