Oro, fuego y devoción por la Virgen: la guía definitiva para no perderse las fiestas de Villamayor 2026

Imagen de Villamayor en sus fiestas en honor a la Virgen de los Remedios en 2025. Luis Cotobal

El municipio de Villamayor (Salamanca), de la comarca de la Armuña ya descuenta las horas para sumergirse en sus celebraciones más esperadas del año. Bajo el manto protector de la Virgen de los Remedios, esta localidad del cinturón salmantino ha tejido un programa que equilibra con maestría la herencia religiosa y el estallido del júbilo popular, extendiendo sus actividades desde el 7 hasta el 19 de mayo.

Es un tiempo donde la piedra de sus fachadas parece brillar con una luz distinta, esa tonalidad dorada y eterna que solo la cantería de esta tierra sabe desprender, invitando a vecinos y visitantes a compartir una programación que este año se presenta más ambiciosa que nunca.

El telón de las fiestas se levantará la tarde del jueves 7 de mayo, cuando el ilusionista Mago Toño llene de asombro y fantasía la Plaza de España.

Sin embargo, el corazón espiritual de la villa empezará a latir con fuerza poco después, en la penumbra de la Iglesia Parroquial, con la solemne Bajada de la Virgen y el inicio de la Novena en su honor. Es el preludio de un fin de semana que promete ser inolvidable.

Benjamín Crespo, será el encargado de dar el pregón este año de las fiestas grandes de Villamayor. Siendo elegido en esta distinción no por azar, sino como gesto de cariño por todo lo que le ha dado al municipio.

Benjamín Crespo es la persona que regentó el supermercado Día de Villamayor durante más de 26 años. Un hombre que encarna la figura del empresario salmantino hecho a sí mismo, cuya trayectoria está marcada por el esfuerzo y el arraigo a su tierra.

Fundador y gerente de la empresa familiar Agrupesca desde principios de los años noventa, ha demostrado una capacidad incansable de adaptación y liderazgo.

Presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO) y voz fundamental en la Confederación Empresarios de Salamanca (CES). Además de presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca hasta el pasado año y premiado en febrero de este mismo año con la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de Comercio de España de la mano del presidente nacional, José Luis Bonet.

Conocido por su disciplina y por su firme defensa del pequeño comercio como motor de empleo y riqueza, Crespo aportará al pregón la perspectiva de quien valora profundamente el trabajo en equipo y el compromiso con la identidad local.

El expresidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo. Archivo.

El viernes 8, tras la palabra pausada y el sentimiento de Benjamín Crespo en su pregón en el Hábitat Minero, el fuego y el misticismo tomarán las calles con el correfoc Damonion, un espectáculo de chispas y adrenalina que exige a los participantes bailar bajo las llamas debidamente equipados.

La noche encontrará su descanso en las melodías del Grupo Serendipia, que pondrá la primera gran nota musical a una plaza entregada al espíritu festivo.

El sábado 9 de mayo el pueblo se convertirá en una gran orquesta al aire libre para celebrar el treinta aniversario de la Charanga La Clave. Las calles del centro serán el escenario del correbares, donde el sonido de los metales de agrupaciones como Queloques o Cbrass guiará a la multitud en un recorrido de alegría compartida hasta que, al llegar la medianoche, la Disco Galaxy transforme la plaza en una gran pista de baile bajo las estrellas.

El domingo, el ritmo cambiará hacia un cariz más familiar y participativo, uniendo el deporte de los veteranos de fútbol en El Salinar con el arte circense de Circo Activo y una multitudinaria clase de zumba que hará vibrar el asfalto al caer la tarde.

La semana avanzará entre el respeto a las tradiciones y el compromiso social, un rasgo que define el alma de Villamayor. Desde visitas guiadas a las antiguas canteras que dieron origen a la ciudad dorada hasta cuentacuentos musicales que despiertan la imaginación de los más pequeños en la biblioteca municipal.

El miércoles 13, la Plaza de España se vestirá de gala para homenajear a los mayores en su comida de hermandad, mientras que el jueves 14 se entregarán los premios que reconocen la labor de quienes hacen grande este municipio día a día.

La noche se cerrará con el tintineo de los banderines y el sonido de la charanga anunciando que los días grandes están a punto de estallar.

El viernes 15 de mayo el estruendo del chupinazo a cargo de Guillermo Bueno marcará el inicio del frenesí festivo.

Las peñas, motor incombustible de la alegría local, inundarán el recinto ferial entre música de orquestas como Tango o La Reina y puntos de encuentro que aseguran que la fiesta no descanse.

Pero es el domingo 17 cuando Villamayor recupera su esencia más pura y castiza.

Tras la misa solemne, la Virgen de los Remedios saldrá en procesión por unas calles engalanadas, acompañada por el compás y el colorido de las danzas tradicionales de la Asociación Tresbolillo.

Una jornada de emociones compartidas que culminará con la elegancia del espectáculo ecuestre La Magia del Caballo en el coso del recinto ferial.

La Virgen de los Remedios por las calles de Villamayor. Luis Cotobal.

El epílogo de las celebraciones llegará el lunes 18 con el aroma del chocolate compartido y la tradicional comida solidaria de patatas meneás, donde cada plato servido será un apoyo para la asociación de padres de niños sordos de Salamanca (ASPAS).

La valentía se pondrá a prueba por la tarde en la capea popular de vaquillas antes de que, el martes 19, la Virgen regrese a su camarín en el rito de la Subida.

Aunque el calendario marque el final, el espíritu de Villamayor seguirá vivo el siguiente fin de semana con el cross solidario a favor de Aspace, demostrando que en este pueblo la fiesta siempre tiene un motivo más profundo: el orgullo de una tierra generosa y unida por sus raíces.