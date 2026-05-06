El verano arranca en Salamanca: las piscinas municipales ya tienen fecha de apertura

Salamanca ya empieza a oler a verano. El próximo sábado 6 de junio, la ciudad se prepara para el primer chapuzón de la temporada con la apertura de las piscinas municipales, que volverán a ser el punto de encuentro de los vecinos hasta el 6 de septiembre.

Durante estos tres meses, recintos tan conocidos como son las del Helmántico, La Aldehuela, Pizarrales o San José, entre otros, abrirán sus puertas de 11:00 a 21:00 horas para convertirse en el refugio favorito donde escapar de las tardes de calor.

Que las ganas de piscina son una realidad en la ciudad lo dicen los datos: el año pasado se registraron más de 307.000 accesos, confirmando que estos espacios son una parte esencial del descanso de los salmantinos.

Para los que no quieren esperar al sol o prefieren nadar a cubierto, La Alamedilla y San José mantendrán su ritmo habitual de apertura.

Por su parte, la piscina de Garrido funcionará como climatizada durante todo junio, transformándose en una instalación de verano al completo a partir del 1 de julio.

Para que nadie tenga que hacer colas de última hora y se pueda organizar con tiempo, los abonos se podrán adquirir a partir del lunes 1 de junio en las taquillas de San José, Garrido y La Alamedilla.

A partir del día de la inauguración, el trámite se facilitará aún más, pudiendo hacerse en cualquier piscina o cómodamente desde casa a través de la web, con opciones pensadas para que tanto jóvenes como familias disfruten de un verano refrescante en cualquier rincón de la capital.

A partir del día de la inauguración, el 6 de junio, las gestiones también podrán realizarse en cualquier otro recinto de baño o de forma más rápida a través de la web oficial www.piscinasmunicipalessalamanca.es.

Los precios se mantienen accesibles para fomentar el deporte y el ocio en familia, con abonos individuales que van desde los 20,73 euros para los más jóvenes hasta los 38,94 euros para adultos, además de una opción familiar por 53,26 euros al mes que permite el acceso a todas las instalaciones de la ciudad.

El coste de entrada suelta para las piscinas municipales será de 3,95 euros para adultos y 1,74 euros para niños.