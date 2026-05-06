Salamanca recupera la unidad empresarial tras once años de división bajo el paraguas de Garamendi

Emilio Checa, Paulino Benito y Antonio Rollán, rubrican la firma de unidad empresarial en la provincia, bajo el amparo del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. David Arranz. ICAL.

El mundo empresarial de Salamanca ha vivido hoy una jornada histórica que cierra una herida abierta durante más de una década. Tras once años de división, desencuentros y duplicidades, el sector ha sellado su reunificación definitiva bajo la égida de CEOE Cepyme Salamanca.

El acto institucional ha contado con el respaldo del presidente nacional de la patronal, Antonio Garamendi, marcando el inicio de una etapa de unidad de acción que los propios protagonistas han definido, por encima de todo, como un ejercicio de normalidad y sentido común.

La noticia no es solo el acuerdo en sí, sino el fin de una anomalía que dificultaba el día a día de la economía local.

Antonio Rollán, presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca, ha sido muy gráfico al explicar el desconcierto que vivían las instituciones y los propios sectores: "No podía ser que en Salamanca tuviéramos dos patronales. Cuando había un problema, nadie sabía a quién llamar".

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, saludando al presidente nacional de CEOE, Antonio Garamendi. David Arranz. ICAL.

El empresariado recupera así una portavocía única, algo que Rollán considera "fundamental para empujar proyectos estratégicos como el Puerto Seco o las iniciativas de innovación que se están impulsando junto al Ayuntamiento y la Universidad".

Por su parte, Paulino Benito, presidente de CEOE CEPYME Salamanca ha reconocido con honestidad que el camino hasta este "broche de oro" no ha sido sencillo. Ha hablado de años de "pequeñas reyertas" e intolerancias personales que, afortunadamente, el tiempo ha ayudado a limar.

"Hoy vamos a normalizar algo que desde hace muchos años no era normal", ha señalado Benito, insistiendo en que lo importante ahora es olvidar los frenos del pasado y centrarse en hacer que la ciudad sea cada día más rica y genere más empleo.

Este nuevo clima de entendimiento se materializará de forma inmediata en una lista conjunta para la Cámara de Comercio de Salamanca, liderada por Alberto Díaz.

Antonio Garamendi ha querido viajar a Salamanca para apadrinar este acuerdo, que considera una excelente noticia no solo para la provincia, sino para toda España.

Autoridades en el acto institucional de unidad empresarial en la provincia, en el que participan, entre otros cargos de la patronal, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. David Arranz. ICAL.

En un contexto político de actualidad que el presidente de CEOE percibe como radicalizado, ha puesto a los empresarios salmantinos como ejemplo de que "la gente se puede sentar, hablar y llegar a acuerdos".

Garamendi ha aprovechado su visita para analizar la realidad económica actual, matizando los datos de empleo tras la Semana Santa.

Aunque ha celebrado el crecimiento impulsado por la hostelería, ha recordado que el país aún arrastra tres millones de parados y que las empresas siguen teniendo serias dificultades para encontrar trabajadores: "la realidad es que tenemos 3 millones de parados y la realidad es que las empresas necesitan gente".

El líder de la patronal nacional también ha puesto sobre la mesa un problema que le preocupa especialmente: el absentismo laboral. Garamendi ha revelado que cada día faltan a su puesto de trabajo 1.600.000 personas en España, un tema que considera urgente abordar junto a los sindicatos y las mutuas.

Además, ha tenido un recuerdo para los autónomos, señalando que 70.000 han desaparecido en el primer trimestre, lo que obliga a reflexionar sobre las tensiones que sufre este colectivo.

Salamanca se prepara para afrontar estos retos globales con una sola voz, más fuerte y, sobre todo, mucho más cohesionada.