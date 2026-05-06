Salamanca y Cotec apuestan por una tecnología "con alma" y valores humanistas en Salamanca

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, y el monje encargado de la recepción de la Orden de los Predicadores en Salamanca,

Salamanca se ha convertido hoy en el escenario de una reflexión profunda sobre el papel que debe jugar el ser humano en la era de los algoritmos. El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia, han inaugurado en el histórico convento de San Esteban el encuentro 'Humanismo tecnológico: del relato a los datos', una cita que ha servido para alertar sobre la desconexión actual entre la innovación y los valores éticos en la formación universitaria.

Durante su intervención, Carbayo ha destacado el simbolismo de celebrar este debate en Salamanca, coincidiendo con el quinto centenario de la Escuela de Salamanca, una corriente que hace cinco siglos ya situó a la persona en el centro de todas las decisiones. Para el alcalde, ese legado cobra hoy más sentido que nunca.

"Solo hay progreso verdadero si va acompañado de valores, porque la tecnología abre muchas oportunidades, pero necesita estar orientada por el humanismo", ha subrayado, insistiendo en que el desarrollo técnico debe redundar siempre en una sociedad más justa.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia en el Aula Magna del Convento de San Esteban.

El regidor ha aportado datos que avalan la transformación de Salamanca en un referente tecnológico nacional. En la última década, la ciudad ha sumado más de 6.600 afiliados en sectores tecnológicos, con un peso muy relevante de la investigación y el desarrollo.

Según el mapa de complejidad económica de Cotec, Salamanca es una de las capitales más dinámicas de España y destaca por un hito inclusivo: es la capital de provincia con mayor presencia femenina en el empleo tecnológico.

Para Carbayo, este ecosistema no es casualidad, sino el resultado de un esfuerzo conjunto entre instituciones, universidades y empresas que buscan "un desarrollo tecnológico con alma".

Por su parte, Cristina Garmendia ha presentado un revelador estudio de la Fundación Cotec que analiza más de mil grados universitarios en ciencias e ingeniería.

Las conclusiones son preocupantes: a pesar de que el "humanismo tecnológico" es una prioridad social, la realidad académica muestra que disciplinas como la ética, la filosofía o el derecho tienen una presencia testimonial en las carreras técnicas.

"La dedicación de la ética no llega al 1 % en las titulaciones, cuando debería ir por delante para anticipar los desafíos", ha lamentado Garmendia.

La presidenta de Cotec ha hecho un llamamiento a las universidades para que entiendan que este es el momento de dar más peso a las letras dentro de las ciencias.

Según Garmendia, no se trata de elegir entre una u otra, sino de integrarlas para entender las consecuencias sociales de la tecnología "sin miedo, pero con conocimiento".

Ha puesto como ejemplo el modelo de otros países centrados exclusivamente en la adopción técnica sin medir el impacto humano, advirtiendo de que España debe optar por un diseño de políticas públicas que acompañen este avance tan rápido.

Garmendia ha elogiado la trayectoria de Salamanca, señalando que la exportación de productos locales incorpora cada vez más un "conocimiento profundo" que garantiza la competitividad y el asiento del tejido productivo en la provincia.

El encuentro ha concluido con la convicción compartida de que la tecnología debe ser, ante todo, una herramienta con vocación de servicio público.