Luz natural, más asientos y una inversión de 350.000 euros para las Urgencias del Hospital de Salamanca

Ir al hospital nunca es plato de buen gusto, pero a partir de hoy el Hospital Clínico Universitario de Salamanca empieza a trabajar para que esa espera sea más humana. Han comenzado las obras en la sala central de Urgencias con el objetivo que los pacientes y sus familias no tengan que pasar momentos de nervios de pie o apretados en un rincón.

Una reforma pensada en dar alivio al paciente.

El cambio va a ser más que evidente, ya que el espacio se va a triplicar prácticamente para que todos estemos más anchos y cómodos. Con una inversión de unos 350.000 euros y cuatro meses de trabajo por delante, se aprovechará la zona del soportal exterior para ganar metros sin quitarle sitio a las consultas médicas.

Lo mejor de todo es que la nueva sala tendrá luz natural y mejor ventilación, además de estar dividida en dos zonas para que, si es necesario, los pacientes puedan estar separados según su dolencia, haciendo que el entorno sea mucho más amable y seguro para todos.

Esta obra también piensa en la seguridad y en la accesibilidad. Se ampliará la acera exterior para que el tránsito peatonal sea más cómodo y se reordenará la zona de llegada de las ambulancias para que el flujo de vehículos no interfiera con quienes llegan a pie.

Además, se creará un nuevo espacio de recepción para los celadores, facilitando así esa primera acogida tan importante cuando se llega con una urgencia médica.

Eso sí, mientras duren los trabajos, los usuarios deberán estar atentos a los cambios. El acceso habitual de pacientes va a modificarse temporalmente y se habilitará una entrada provisional bien señalizada.

Desde el hospital recuerdan que, para patologías que no supongan un riesgo vital, el Servicio de Urgencias de Atención Primaria en la calle Valencia sigue funcionando a pleno rendimiento, una opción útil para evitar esperas innecesarias y ayudar a que las urgencias hospitalarias respiren mientras se completan estas mejoras.