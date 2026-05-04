Cien cortadores de jamón llenarán de solidaridad la Plaza Mayor de Salamanca en el V Foro Internacional del Ibérico

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, Julia Pérez Lozano de Gastroactitud y el concejal de Turismo, Ángel Fernández, presentan el V Foro Internacional del Ibérico.

Salamanca ha vuelto a demostrar hoy que, cuando se trata de comer bien y presumir de producto, no tiene rival. La presentación del V Foro Internacional del Ibérico ha dejado claro que, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, la ciudad y toda la provincia se convertirán en el lugar donde todo el mundo querrá estar para saborear lo mejor de nuestra dehesa.

El Salón de Recepciones del Ayuntamiento ha sido el escenario de este anuncio, en un encuentro donde el alcalde, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y la directora de Gastroactitud, Julia Pérez Lozano, han compartido con entusiasmo los detalles de una cita que mezcla la cocina más moderna con un corazón solidario y científico.

El alcalde ha recordado algo que todos sentimos cuando viajamos: ya no solo buscamos ver monumentos, sino sentarnos a una mesa que nos emocione. Para Carbayo, Salamanca juega con cartas ganadoras porque a nuestra historia y nuestras calles se suma una despensa que es la envidia de medio mundo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo durante la presentación del V Foro Internacional del Ibérico.

"En gastronomía, como en tantos otros ámbitos, caminamos juntos, sumamos juntos y nos proyectamos juntos. En este éxito hay un maridaje perfecto entre la maestría de nuestros chefs y la calidad de nuestros productos locales", ha destacado el regidor salmantino, poniendo en valor que el ibérico es el buque insignia que habla de la paciencia y el rigor de toda una tierra.

Por su parte, Javier Iglesias ha querido poner el acento en lo que este producto significa para los pueblos y las familias de la provincia. El ibérico no es solo una delicia gastronómica, es el motor que da vida a nuestros municipios y el sustento de miles de personas que trabajan día tras día en el campo y en las industrias locales.

Según el presidente de la Diputación, hablar del ibérico es hablar de nuestra propia identidad. "Es difícil cruzar tres pueblos seguidos de la provincia de Salamanca y no encontrar una industria de transformación del ibérico. Donde hay actividad ganadera e industria agroalimentaria, hay oportunidades, hay población y, por lo tanto, hay futuro", ha señalado Iglesias con firmeza.

La vertiente técnica y formativa ha sido resaltada por Julia Pérez Lozano, quien ha recordado que el foro se ha convertido en un lugar de encuentro donde los mejores cocineros de España comparten espacio con investigadores y productores.

Julia Pérez Lozano de Gastroactitud en la presentación del V Foro Internacional del Ibérico.

En esta edición se abordará de forma casi científica el uso de las grasas del ibérico en sectores como la pastelería, de la mano del experto Ricardo Pérez, demostrando que la tradición del hojaldre tiene un potencial de innovación inmenso.

Pérez Lozano ha celebrado la consolidación de este proyecto: "Hace diez años yo no podía soñar con que esto iba a repetirse cada dos. El poder proyectar esa imagen de Salamanca como el centro neurálgico del ibérico no solo en España, sino en el mundo, es algo que se consigue gracias al trabajo conjunto de las instituciones".

Uno de los hitos de esta quinta edición será de nuevo su apertura a la ciudadanía para que el aroma de la dehesa impregne cada rincón. El domingo 31 de mayo, la Plaza Mayor se llenará de sabor y solidaridad. Un centenar de cortadores de jamón ofrecerán una demostración única cuyas raciones se venderán al público para recaudar fondos destinados a proyectos sociales.

Los beneficios irán a parar a la asociación La Raspa y a la Fundación Raíces del chef Carlos Maldonado, ambas centradas en dar oportunidades laborales a jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Para abrir boca —y nunca mejor dicho—, los días previos al foro internacional será la Semana Gastro Ibérica salmantina, un evento que permitirá que los establecimientos de la ciudad ofrezcan una ruta de tapas donde el cerdo ibérico será, una vez más, el protagonista absoluto del paladar salmantino.