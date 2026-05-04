Aparece un cráneo con apariencia humana en el punto limpio de Béjar

Un cráneo con apariencia humana apareció hoy en el punto limpio municipal de Béjar, en la provincia de Salamanca. Al parecer, operarios se encontraban trabajando en el lugar, en tareas de vaciado de enseres, cuando se produjo el hallazgo a primera hora de este lunes.

Así lo confirmó a Ical el propio alcalde de Béjar, Antonio Cámara, quien se desplazó sobre las 10.00 horas al lugar para interesarse por lo sucedido. En ese momento, ya estaban en el lugar miembros del Cuerpo Nacional de Policía, quienes se han hecho cargo de la custodia de los restos para confirmar si se trata, o no, de una persona e investigar lo ocurrido.

El regidor municipal explicó que se está procediendo al vaciado del punto limpio para recolocar algunas cosas, cuando, “efectivamente, apareció un cráneo”. “No sabemos si es verdadero. Lo que hemos hecho ha sido llamar inmediatamente a la Policía Nacional y se han hecho cargo del objeto y de su análisis”, manifestó.

Cámara confirmó además que no aparecieron más restos, ni huesos, ni nada relacionado con un cadáver. “Lo tiene ya todo la Policía. Inmediatamente llamamos, precisamente porque nos sabemos lo que es, ni el alcance que pueda tener. No tenemos más noticias que se han llevado el objeto, supongo que para análisis y para ver qué es realmente”, añadió.