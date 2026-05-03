Salamanca pone en marcha la limpieza de más de 300.000 metros cuadrados de solares municipales

Limpieza de un solar del barrio de Chamberí Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca comenzará este lunes, 4 de mayo, la limpieza de más de 300.000 metros cuadrados de solares municipales.

La campaña se prolongará hasta septiembre y busca evitar que la maleza acumulada se convierta en un problema para los vecinos, tanto por el riesgo de incendios como por la posible aparición de plagas.

Los primeros trabajos se llevarán a cabo en los barrios Blanco y Chamberí. Después, las máquinas irán llegando al resto de zonas de la ciudad, con prioridad para las parcelas más cercanas a viviendas, residencias de mayores, colegios, guarderías y parques infantiles.

Desde el Consistorio explican que también se actuará antes en aquellos puntos donde exista un mayor riesgo de incendio o donde el estado del solar pueda favorecer la presencia de animales o insectos. El calendario, no obstante, podrá adaptarse si surgen nuevas necesidades en los barrios.

Parcelas limpias y más seguras

La intervención se realizará de distintas formas, según el tamaño y el acceso de cada solar.

En las parcelas más amplias se empleará maquinaria pesada, con pala cargadora para limpiar, desbrozar y perfilar el terreno, además de un camión dumper para trasladar los restos a un vertedero autorizado.

En los solares más pequeños o de acceso complicado, los trabajos se harán con maquinaria de mano y camioneta.

El Ayuntamiento revisará todos los solares municipales y limpiará aquellos que estén en peores condiciones, incluso más de una vez si fuera necesario.

Los vecinos también podrán avisar de parcelas municipales que necesiten una intervención a través del Servicio de Atención Ciudadana Salamanca 010, por teléfono, correo electrónico o mediante la aplicación móvil.

Al mismo tiempo, el área municipal de Urbanismo mantiene los requerimientos a propietarios de solares privados para que limpien sus parcelas.