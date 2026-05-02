Salamanca gana un centenar de nuevas plazas de aparcamiento en los barrios de Salesas, Garrido y Prosperidad

Salamanca suma desde esta semana un centenar de nuevas plazas de aparcamiento distribuidas en los barrios de Salesas, Garrido y Prosperidad.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha varias actuaciones para reorganizar el tráfico en distintas calles, y así aprovechar parte de la calzada como espacio de estacionamiento.

Las primeras plazas ya están disponibles desde esta semana en las calles Víctimas del Terrorismo y Alonso de Ojeda.

En ambos casos, se ha suprimido uno de los carriles de circulación para habilitar 30 nuevas plazas de aparcamiento regulado.

En Víctimas del Terrorismo, la medida afecta al tramo comprendido entre el cruce con Alonso de Ojeda y la salida del aparcamiento del centro comercial.

En Alonso de Ojeda, los cambios se aplican desde la entrada del parking hasta la propia calle Alonso de Ojeda.

La próxima semana llegará una actuación similar a la avenida Alfonso IX de León. En esta vía se eliminará un carril de circulación en cada sentido para crear otra treintena de plazas, en este caso de aparcamiento gratuito.

La medida busca dar más margen a los vecinos en una de las zonas con mayor presión de estacionamiento del barrio de Garrido.

La reordenación se suma al proyecto de transformación del paseo de los Madroños en un bulevar más accesible y amable, con más seguridad vial, zonas verdes y espacios de descanso.

Allí, una de las hileras de estacionamiento en línea pasará a ser en batería, lo que permitirá alcanzar 77 plazas, 35 más que en la actualidad. Además, se ampliará el número de espacios reservados para personas con movilidad reducida.

También en Garrido, la ampliación del aparcamiento gratuito del antiguo Mercasalamanca permitirá multiplicar por seis las plazas existentes entre la avenida de los Cipreses y el acceso al parking, hasta alcanzar las 400.

Según informa el Ayuntamiento, esta cifra duplica las plazas que se perderán en los entornos de Camelias y la Escuela de Música por la ampliación de aceras para instalar ascensores, una obra solicitada por los vecinos para mejorar la accesibilidad y la calidad de vida en la zona.

Con todas estas actuaciones, entre el aparcamiento del antiguo Mercasalamanca, la reordenación de Alfonso IX de León y el nuevo bulevar del paseo de los Madroños, el barrio de Garrido ganará cerca de un centenar de plazas de estacionamiento.

La última intervención se realizará en la calle Arias Pinel, en el barrio de Prosperidad, una vez concluidos los trabajos en Víctimas del Terrorismo, Alonso de Ojeda y Alfonso IX de León.

En este caso, se habilitarán 40 nuevas plazas de aparcamiento gratuito para compensar las que se han reducido en el aparcamiento de Las Bernardas con motivo de la construcción del nuevo centro de salud.