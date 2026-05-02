Encuentran a un hombre atropellado en una cuneta de Salamanca capital

Un hombre ha resultado herido este sábado tras sufrir un atropello en Salamanca capital. Según ha dado a conocer el servicio de Emergencias 112 Castilla y León, el aviso se recibió a las 08.10 horas en la sala de operaciones, después de que una llamada alertara de la presencia de una persona en una cuneta en la avenida de La Merced.

En un primer momento, el Centro de Emergencias dio aviso a la Policía Local de Salamanca, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió una UVI móvil hasta el lugar.

A la llegada de los agentes, la Policía Local confirmó que se trataba de un atropello.

El herido, un hombre adulto, fue atendido por el personal sanitario y posteriormente trasladado en UVI móvil al Complejo Asistencial de Salamanca.

Por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se produjo el atropello.