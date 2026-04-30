Salamanca apuesta por la FP como motor de empleo joven y refuerza el programa de retención del talento

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado hoy las instalaciones del Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes para conocer de primera mano el trabajo de los más de 700 alumnos que se forman actualmente en este espacio.

Durante el recorrido, el regidor ha estado acompañado por el director del centro, Miguel Ángel Casanova, a quien ha agradecido su implicación para convertir este entorno en un referente de la enseñanza técnica en la ciudad.

Carbayo ha destacado la evolución del centro desde sus orígenes como Escuela Elemental de Trabajo en 1930 hasta la actualidad, señalando que los estudiantes cuentan ahora con equipamientos modernos como drones, instalaciones de energías renovables y sistemas de realidad aumentada.

En este sentido, ha puesto en valor la estrecha colaboración con más de 700 empresas salmantinas, que no solo facilitan prácticas, sino que también realizan donaciones de material para que el aprendizaje sea lo más real posible.

Respecto a las salidas laborales, el alcalde ha calificado de formidables los datos de la formación profesional, que cuenta con una inserción superior al 87%. Según ha explicado, las empresas prácticamente se rifan a los alumnos debido a la alta calidad de la preparación que reciben.

Para seguir impulsando este camino, ha anunciado la séptima convocatoria del Programa de Retención del Talento del Ayuntamiento, que permitirá a diez alumnos realizar prácticas retribuidas durante seis meses.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en el Centro Integrado de Formacion Profesional Rio Tormes.

Uno de los puntos más destacados de la visita ha sido el interés del alcalde por el proyecto Nemours, un sistema de grabación en 360 grados premiado nacionalmente que ayuda en las terapias contra el Alzheimer.

Después de la intervención a los medios, el alcalde ha probado las gafas de realidad aumentada del Centro de Formación Profesional, aprovechando para sembrar unas semillas en el huerto del metaverso, compartiendo el momento y las experiencia con los periodistas allí presentes.

Carbayo ha adelantado que el ayuntamiento buscará integrar este recurso en sus programas municipales de rehabilitación cognitiva. Finalmente, ha enmarcado toda esta actividad dentro de la iniciativa Salamanca Tech, que busca crear un eje tecnológico y de empleo joven que conecte los distintos centros de innovación de la ciudad.