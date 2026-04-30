El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado inaugura el Centro de Lengua Árabe: "Las lenguas son puentes entre civilizaciones"

La Universidad de Salamanca inaugura el Centro de Lengua Árabe en el Palacio de San Boal. Comunicación USAL.

Salamanca reafirma hoy su papel histórico como puente entre culturas. Salamanca ha dado hoy un paso muy especial para acercar orillas y derribar fronteras culturales.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, ha abierto las puertas del nuevo Centro de Lengua Árabe en el emblemático Palacio de San Boal, un proyecto que ha sido posible gracias a la mano tendida de la Academia de la Lengua Árabe de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos.

En un acto marcado por la cordialidad y el deseo de entendimiento, el rector ha compartido su alegría por ver nacer un espacio que va mucho más allá de aprender una gramática; se trata de crear un rincón para el encuentro y el respeto mutuo.

La Universidad de Salamanca inaugura el Centro de Lengua Árabe en el Palacio de San Boal. Comunicación USAL.

Corchado ha querido echar la vista atrás para recordar que el idilio de Salamanca con el mundo árabe comenzó hace mucho, además de destacar que el proyecto "es fruto de voluntades compartidas y de una convicción común: que las lenguas son puentes entre civilizaciones".

Por su parte, la directora del centro, Laura Gago, no ha podido ocultar su emoción al definir esta inauguración como una "nueva luz" para el árabe en la ciudad. Para ella, este proyecto es la prueba de que el compromiso con la cultura es un camino que no entiende de distancias y que siempre se recorre mejor si es en buena compañía.

El proyecto cuenta con el respaldo y la financiación del Emirato de Sharjah, siendo clave para convertir el aula 7 del Aulario de San Boal en la sede oficial de esta institución. Los primeros cursos de nivel inicial arrancarán este mismo verano.

La Universidad de Salamanca inaugura el Centro de Lengua Árabe en el Palacio de San Boal. Comunicación USAL.

De cara al próximo curso, la oferta será mucho más amplia, incluyendo seminarios sobre el mundo árabe contemporáneo y cursos breves sobre su cultura.

Los detalles de la programación se darán a conocer en los próximos meses, consolidando así la estrategia de internacionalización de una universidad que sigue mirando al mundo con curiosidad y respeto.