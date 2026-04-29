Salamanca une la experiencia y el talento joven para asesorar a emprendedores: "Necesitan sentirse acompañados"

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la delegación de Valladolid de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica), Gerardo Manuel Rico, han suscrito este miércoles un convenio de colaboración que tiene como principal objetivo fortalecer el ecosistema emprendedor de la ciudad.

A través de esta alianza, se busca proporcionar herramientas de asesoramiento y acompañamiento a personas con ideas de negocio, startups en fase de creación o empresas que necesiten consolidarse en el mercado local.

Esta iniciativa permite que SECOT aporte la experiencia de profesionales, directivos y empresarios jubilados que, de manera totalmente altruista, dedican su tiempo a tutorizar y orientar a quienes inician su andadura empresarial.

Durante el acto de firma, García Carbayo destacó que este acuerdo se integra perfectamente en la actual estrategia de transformación de Salamanca, una ciudad cada vez más enfocada hacia la innovación, la tecnología y el desarrollo logístico.

El regidor subrayó que los nuevos autónomos y emprendedores requieren algo más que ilusión; necesitan una guía práctica, rigor y, sobre todo, el contraste que ofrece la voz de la experiencia para evitar sentirse solos en el proceso. "Necesitan, en definitiva, sentirse acompañados. Y eso es precisamente lo que aporta SECOT”, ha señalado el primer edil.

En virtud de este convenio, el Ayuntamiento se encargará de difundir los servicios de SECOT entre los ciudadanos y facilitará la derivación de aquellos perfiles que puedan beneficiarse de un asesoramiento personalizado.

Para centralizar estas acciones, el consistorio pondrá a disposición de la colaboración el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+, donde se llevarán a cabo tanto las mentorías individuales como diversas actividades colectivas.

Entre estas últimas se incluyen talleres, jornadas y encuentros diseñados para dinamizar la cultura emprendedora y fortalecer el tejido profesional de la capital.

Por su parte, los integrantes de SECOT se comprometen a apoyar a los emprendedores en tareas críticas como la elaboración de planes de empresa y otros aspectos clave para la viabilidad de los negocios.

Además, participarán activamente en foros y eventos de interés para ambas partes.

Cabe destacar que este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años, destaca por su eficiencia administrativa al no conllevar ningún tipo de compromiso económico o contraprestación financiera entre las instituciones firmantes.