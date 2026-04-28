Vuelve a salir a licitación el nuevo centro de emprendimiento de Santa Marta por casi 1,8 millones

El nuevo Centro de Emprendimiento de Santa Marta de Tormes Imagen del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El futuro Centro de Emprendimiento y Empresa que se ubicará en la avenida de La Serna de Santa Marta ha vuelto a salir a licitación por un importe total de 1.784.371 euros, frente a los 1.372.559 euros de la primera licitación.

Esta subida de 411.812 euros se debe a la necesidad de afrontar el incremento de los costes de las actuaciones previstas.

El proyecto se financia con una inversión conjunta de la Junta de Castilla y León, la Diputación de Salamanca y el Ayuntamiento, que ha tenido que aprobar en pleno una modificación de crédito de 187.072 euros, cantidad que tiene que incrementar la entidad local y que se destinará a la primera fase de la obra tras quedar desierta la licitación en su primera convocatoria.

Este importe se aplicará a la primera de las tres fases de las que se compone el proyecto que contempla la construcción de un espacio de coworking pensado para impulsar el emprendimiento y atraer empresas al municipio, un espacio al que, en un futuro, se sumarán uno para la aceleración de empresas, y otro para la implantación de empresas consolidadas.

Esta primera infraestructura supondrá un notable fortalecimiento del tejido empresarial de Santa Marta, además de una fuente de empleo cualificado que también favorecerá el desarrollo económico del municipio.

Está previsto que las próximas fases del proyecto se vayan ejecutando según las necesidades.