Salamanca culmina la reforma de la plaza de Santa Cecilia con una inversión de 265.000 euros

El alcalde, Carlos García Carbayo, visita las obras de urbanzación de la plaza de Santa Cecilia en el barrio de San José. Ayto. Salamanca.

Desde hoy, los vecinos de San José tienen un motivo más para disfrutar de su barrio. La plaza de Santa Cecilia ha dejado atrás su vieja imagen para convertirse en un lugar más cómodo, acogedor y con menos barreras de accesibilidad.

Esta reforma, que ha supuesto una inversión de 265.000 euros, es mucho más que cemento y ladrillos; es el cumplimiento de una promesa de cariño hacia Ricardo Artiles, aquel presidente de la asociación El Concejo del Tormes que siempre quiso lo mejor para sus vecinos y que hoy, con este espacio renovado, ve su sueño cumplido.

En la obra, se han habilitado 33 plazas de aparcamiento junto a la calle Maestro Argenta para que el día a día de quienes llegan con la compra o con prisas sea mucho más fácil.

Mientras que la plaza, ahora es un espacio abierto para los peatones, donde las barreras y los escalones han desaparecido.

Además, el nuevo alumbrado LED hace que el barrio sea más seguro al caer el sol y se han rescatado las mesas de ping-pong y el circuito de calistenia para fomentar la vida sana al aire libre.

Además, San José entra de lleno en el proyecto de 'ciudad verde' que emprende el Ayuntamiento con la plantación de 26 árboles nuevos y más de 600 metros cuadrados de jardines, instalando riego por goteo para cuidar cada gota de agua.

Durante su visita, el alcalde Carlos García Carbayo recordó que esta obra no es algo aislado: en la última década, se han invertido 15 millones de euros en San José, El Tormes y La Vega para mejorar desde las piscinas y las tuberías hasta la seguridad en las calles.

Este rincón de Salamanca seguirá creciendo con nuevos planes, como el futuro mirador de la calle Diego Pisador o el acceso al campo Reina Sofía. Con la renovada plaza de Santa Cecilia, los vecinos ganan un punto de encuentro más saludable y moderno, demostrando que cuidar los barrios es la mejor forma de cuidar la ciudad.

Tuberías y pavimentación en la Calle Libreros

La calle Libreros, ese rincón donde se respira la historia de Salamanca en cada paso, empieza hoy a renovar su red de abastecimiento. Con un presupuesto de 543.000 euros, el Ayuntamiento ha puesto en marcha unas obras que no solo servirán para renovar el suelo que pisamos, sino también para modernizar las tripas de la calle: tuberías, luces y redes tecnológicas para la Universidad.

Lo más bonito de este proyecto es el respeto con el que se va a tratar: cada losa de granito se numerará y se levantará con sumo cuidado para volver a colocar todas las que estén bien, conservando así el sabor de siempre que desprende uno de los lugares por excelencia del callejero salmantino.

Y como sabemos que es una calle llena de vida, los trabajos se harán poquito a poco, por tramos, para que los estudiantes, los turistas y nuestros hosteleros puedan seguir con su rutina lo mejor posible mientras dure la reforma.