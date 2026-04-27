El proyecto Laboris Helmántica ofrece 15 plazas becadas para desempleados con una inversión de 1,5 millones

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo en la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’ durante la jornada ‘El emprendimiento desde la economía social’ del proyecto Laboris Helmántica. Ayto. Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ha abierto hoy una nueva convocatoria dentro de su proyecto Laboris Helmántica para formarse en un sector con mucho corazón y futuro: la atención sociosanitaria a personas dependientes.

Lo mejor de esta propuesta es que entiende las dificultades del día a día, por lo que incluye becas remuneradas pensadas para que nadie tenga que elegir entre formarse o poder pagar el autobús y cuidar de su familia.

Este programa es fruto de una inversión de 1,5 millones de euros compartida con la Unión Europea y busca a 15 salmantinos que sientan que su vocación es cuidar de los demás. Para que el dinero no sea un freno a las ganas de aprender, los alumnos recibirán una ayuda de 13,45 euros por cada día de clase, pensada para cubrir el transporte o ayudar a organizar la vida en casa mientras se forman.

Además, un tutor personal acompañará a cada participante paso a paso, asegurándose de que ese esfuerzo termine convirtiéndose en un contrato de trabajo de verdad.

La iniciativa mira de frente a quienes suelen tenerlo más difícil: vecinos que llevan demasiado tiempo en el paro, mayores de 45 años, personas con discapacidad o familias que están pasando por una etapa de vulnerabilidad y necesitan un nuevo comienzo.

Aunque cualquier desempleado de la ciudad puede apuntarse, el Ayuntamiento quiere poner el foco en barrios donde hace falta un impulso extra, como la zona trastormesina, Pizarrales o Garrido Norte. Es una forma de repartir las oportunidades allí donde más se necesitan.

Aquellos interesados tienen veinte días naturales a partir de hoy para presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento.

Tras la publicación hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el proceso ya está en marcha. Es una invitación para aprender un oficio con una huella social inmensa y, sobre todo, para volver a mirar al futuro con confianza.