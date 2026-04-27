Un preso se desnuda, profiere insultos sexuales y agrede a una funcionaria en Topas: “Esto es una olla a presión”

Una nueva agresión a una funcionaria de prisiones ocurrida durante el desempeño de sus funciones en Topas (Salamanca).

Ha sido denunciado por el sindicato CSIF este lunes que ha reclamado medidas urgentes para reforzar la seguridad en las cárceles.

Según el relato de los hechos, la trabajadora se encontraba realizando labores de vigilancia en un módulo cuando procedía a la evacuación de las celdas a la hora establecida.

Al requerir a un interno que abandonara su celda, este reaccionó de forma violenta, profiriendo amenazas e insultos reiterados, además de realizar gestos obscenos de carácter sexual.

La situación se produjo cuando la funcionaria estaba sola en la zona. El interno, desobedeciendo las órdenes, llegó a desnudarse e introducirse en la ducha.

Pese a ello, la trabajadora logró controlar la situación y aislar al interno en su celda, evitando que el incidente alcanzara mayor gravedad.

Sin embargo, durante el posterior traslado, el interno agredió físicamente a la funcionaria, propinándole varios golpes. Uno de ellos le causó un hematoma en el dedo pulgar de la mano derecha.

Desde CSIF han condenado “con absoluta firmeza” lo ocurrido y han advertido de que las agresiones y conductas intimidatorias o vejatorias, especialmente aquellas con componente machista, no pueden normalizarse en el ámbito penitenciario.

El sindicato señala que el personal desarrolla su labor en entornos de “especial tensión y riesgo”.

Asimismo, la organización sindical alerta de una situación “insostenible” en los centros penitenciarios, que —según denuncia— funcionan con plantillas insuficientes, medios limitados y una normativa que no se adapta a la realidad diaria.

Ante este escenario, CSIF reclama medidas urgentes, entre ellas el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reforma normativa que refuerce su protección jurídica, la modernización de los medios de intervención y un aumento de recursos humanos y materiales.

El sindicato también ha instado a las fuerzas políticas a alcanzar un acuerdo para modificar la legislación vigente y dar una respuesta inmediata al incremento de agresiones.

“No se puede seguir mirando hacia otro lado”, subrayan, advirtiendo de que la seguridad de los trabajadores no puede depender únicamente de su actuación individual, sino de un respaldo institucional efectivo.