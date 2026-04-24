El Ayuntamiento de Salamanca convoca 15 becas para estancias de inmersión dirigidas a alumnos de 2º de Bachillerato

Salamanca no quiere que sus estudiantes con más talento tengan que esperar a pisar la facultad para sentirse como verdaderos científicos o investigadores. El Ayuntamiento ha vuelto a lanzar un año más su programa de becas de inmersión para quince chicos y chicas que acaban de terminar 2º de Bachillerato, dándoles la oportunidad de estrenar su etapa preuniversitaria en los laboratorios y centros de investigación de la ciudad.

Es, en el fondo, un premio al esfuerzo y una ventana abierta para que descubran su vocación antes de que empiecen las clases en septiembre.

Estas becas no se quedan en un simple diploma para colgar en la pared. Son una experiencia real: durante diez días, los jóvenes trabajarán codo con codo con científicos y docentes, viviendo en primera persona la adrenalina de la investigación. Además, para que los gastos del nuevo curso no pesen tanto en casa, cada becado recibirá 600 euros.

Es una ayuda pensada para que puedan comprarse lo que necesiten para el grado, ya sean libros, material específico o esa tableta que se convertirá en su mejor herramienta de estudio.

El programa busca que nadie se quede fuera, sea cual sea su pasión. Por eso, las plazas se reparten entre seis para el área de Ciencias, otras seis para Humanidades y Ciencias Sociales, y tres para los alumnos de Artes. Eso sí, para entrar en este selecto grupo el requisito es superar la PAU con más de un 8 de media.

Una apuesta que desde 2016 ya ha permitido a más de cien jóvenes de la ciudad empezar a escribir su futuro profesional mucho antes de matricularse.

Los estudiantes que quieran vivir este verano diferente tienen hasta el 21 de junio para apuntarse a través de la web de la Fundación Ciudad de Saberes. Tras el proceso de selección, el 2 de julio llegará el momento de la verdad en un acto público donde, por orden de nota, cada uno elegirá el laboratorio o centro donde quiere dar sus primeros pasos.

Una oportunidad de oro para demostrar que en Salamanca, si te esfuerzas, las puertas se abren de par en par.