Mayores de Santa Marta de Tormes y jóvenes de la USAL intercambian experiencias, recuerdos y conocimientos

Encuentro intergeneracional entre mayores de Santa Marta de Tormes y jóvenes de la USAL

El Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha acogido este pasado martes un encuentro intergeneracional contra la soledad no deseada, en el que el alumnado universitario y personas mayores de Santa Marta de Tormes pudieron intercambiar experiencias, recuerdos y conocimientos.

El acto se enmarcó dentro del proyecto 'Conectando generaciones: red comunitaria contra la soledad en Santa Marta'. Ayuntamiento y USAL pretenden así avanzar en un programa que arrancó con la constitución del Grupo Motor Intergeneracional y la formación de líderes comunitarios.

La propuesta pretende prevenir la soledad no deseada a través del fortalecimiento de vínculos sociales entre generaciones. En el acto se reunieron alumnado de tercer curso del Grado en Criminología de la USAL y personas mayores que participan en los programas de envejecimiento activo de la localidad.

Encuentro intergeneracional entre mayores de Santa Marta de Tormes y jóvenes de la USAL

El lugar fue un espacio de participación activa y diálogo, con una metodología basada en la cercanía en la que se situó a jóvenes y mayores como protagonistas del proceso.

Se desarrollaron diferentes dinámicas dirigidas a estimular la conversación, el reconocimiento mutuo y la reflexión compartida, entre las que está un juego de recuerdos con imágenes y objetos de distintas épocas, dinámicas de adivinanzas de personajes, un trivial de cultura general y la exposición de cartas intergeneracionales elaboradas por los participantes.

Además de fomentar el intercambio de experiencias, la jornada contribuyó a continuar avanzando en uno de los objetivos principales del proyecto, que es crear una red comunitaria de apoyo capaz de detectar situaciones de aislamiento social e impulsar respuestas cercanas desde el propio entorno.

La iniciativa refuerza así el papel de Santa Marta como municipio referente en innovación social, al integrar el trabajo intergeneracional y la participación del alumnado universitario en una estrategia comunitaria orientada a fortalecer la cohesión social y prevenir situaciones de soledad no deseada.

Es el segundo año que Santa Marta participa en un proyecto de manera conjunta con la Universidad de Salamanca que, en la pasada edición, desarrolló en el municipio otra iniciativa intergeneracional sobre edadismo que resultó un éxito de participación y resultados.