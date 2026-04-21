Menos platos precocinados y más sabor local: CCOO pide recuperar las cocinas de Salamanca para mejorar la dieta infantil

Este martes, CCOO ha lanzado un mensaje que toca de lleno el día a día de miles de familias salmantinas: es hora de que la cocina casera vuelva a los colegios.

El sindicato ha pedido a la Junta de Castilla y León que recupere las cocinas en los centros de la provincia, advirtiendo que el modelo actual de línea fría se ha quedado pequeño ante las nuevas exigencias de salud y sostenibilidad.

Para la organización, no tiene sentido hablar de una alimentación sana si los platos de nuestros hijos se preparan a cientos de kilómetros para terminar simplemente recalentados antes de llegar a la mesa.

La preocupación nace de una nueva normativa que apuesta por lo fresco, por lo natural y por técnicas de cocina más saludables, como la plancha o el horno.

Sin embargo, la realidad en Salamanca es bien distinta. CCOO denuncia que, tras años de desmantelamiento, los comedores se han convertido en puntos donde se entregan bandejas precocinadas, perdiendo por el camino a los profesionales de la cocina que cuidaban cada menú.

Esta dependencia de los caterings no solo llena los centros de plásticos innecesarios, sino que nos aleja de la dieta mediterránea que queremos para los más jóvenes.

La solución que propone el sindicato es sencilla de entender pero requiere voluntad política: que se vuelva a cocinar en los propios colegios.

Recuperar este servicio permitiría, de un plumazo, mejorar la nutrición de los niños al eliminar procesos industriales y, a la vez, dar un respiro a la economía de nuestra tierra comprando directamente a los agricultores y ganaderos de Salamanca.

Además, supondría devolver la dignidad y el empleo a muchos profesionales que fueron apartados del sistema educativo tras la privatización del servicio.

Por todo ello, CCOO insiste en que el comedor escolar no debe verse como un negocio de reparto de comida, sino como un espacio educativo donde se aprenda a comer bien.

El sindicato pide a la administración que invierta en arreglar las cocinas que han quedado olvidadas y que apueste por un servicio público de calidad.

Solo así, aseguran, la sostenibilidad dejará de ser una frase en un documento oficial para convertirse en una realidad que los escolares salmantinos puedan disfrutar cada día en sus platos.