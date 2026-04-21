La odisea de viajar de Salamanca a Barcelona tras suprimir el tren: partir a las 5:30 con múltiples transbordos

Un alvia en la estación de tren de Salamanca Europa Press

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado públicamente la situación “insostenible” de las conexiones de transporte en la provincia de Salamanca, tras la supresión del tren directo con Barcelona.

La formación leonesista ha difundido un vídeo en redes sociales en el que ejemplifica las dificultades reales que afrontan los ciudadanos, tomando como referencia un trayecto entre Béjar y la ciudad condal.

En las imágenes, un representante del partido realiza el recorrido completo para evidenciar, según UPL, “una auténtica odisea logística fruto del abandono institucional”.

El viaje arranca a las 5:30 de la mañana desde Béjar en vehículo particular, debido a la falta de conexión ferroviaria en la localidad y a la ausencia de alternativas de transporte público a primera hora. El primer autobús hacia Salamanca, señalan, no sale hasta una hora más tarde.

Durante el trayecto, el vídeo hace parada en la antigua estación de tren de Béjar, clausurada en 1985 tras el cierre de la Ruta de la Plata. Desde entonces, la comarca permanece sin conexión ferroviaria, una situación que UPL considera símbolo del aislamiento que sufre la zona desde hace décadas.

La ruta continúa por la autovía A-66, cuyo estado es calificado por la formación como “lamentable y peligroso”, con tramos limitados a 80 kilómetros por hora debido a su deterioro. UPL denuncia que esta situación es “inadmisible y criminal” y responsabiliza al Ministerio de Transportes por la falta de mantenimiento.

Una vez en Salamanca, el vídeo pone de manifiesto la escasa coordinación entre los servicios ferroviarios. Según muestran, los viajeros pueden enfrentarse a esperas superiores a dos horas o a conexiones con márgenes de apenas 12 minutos, lo que dificulta garantizar la continuidad del trayecto ante cualquier incidencia.

Ante estas dificultades, el protagonista opta finalmente por desplazarse en coche compartido hasta Madrid, desde donde puede acceder a la alta velocidad para llegar a Barcelona.

Este hecho, subraya UPL, evidencia “la dependencia estructural de la capital del Estado para cualquier conexión eficiente desde Salamanca”.

Desde la formación leonesista advierten que “esta realidad no es una excepción, sino el día a día de miles de salmantinos” y acusan al Gobierno de España de “condenar al oeste del país al aislamiento, la despoblación y la falta de oportunidades”.

Por ello, UPL exige la recuperación de conexiones ferroviarias dignas en la provincia mediante una planificación coordinada de horarios, así como la mejora urgente de infraestructuras como la A-66 y la A-62.

Asimismo, reclaman alternativas eficaces de transporte público para comarcas como la de Béjar. “Mientras en otras partes de España se habla de alta velocidad y movilidad sostenible, aquí seguimos atrapados en el abandono y la desidia institucional”, concluyen.