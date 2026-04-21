Monólogos, magia y un paseo por la Sierra de Francia: el plan de la USAL para que la ciencia conquiste Salamanca

La Universidad de Salamanca se ha propuesto demostrar que el conocimiento no tiene por qué estar reñido con el espectáculo. Con esta premisa nace Science Late Night, una propuesta que convertirá las tablas del Teatro Juan del Enzina en un gran escenario de divulgación el próximo 6 de mayo a las 21:00 horas.

La gala, pensada para acercar temas tan profundos como la biología o la antropología a través del humor y la cercanía, contará con nombres imprescindibles de la divulgación nacional como Ricardo Moure o Clara Grima.

Bajo la batuta de Físico Barbudo y con los trucos del mago Ramiro Morán, la noche promete despojar a la ciencia de su lado más complejo para mostrar su cara más humana y divertida.

Quienes quieran disfrutar de esta velada pueden recoger ya sus invitaciones gratuitas en el Edificio I+D+i, con un máximo de dos por persona.

Es importante tener en cuenta que las entradas aseguran el asiento hasta quince minutos antes de que empiece el show; a partir de ese momento, las butacas libres se abrirán a todo el que quiera entrar hasta completar el aforo.

Esta cita es el plato fuerte de ComCiRed, un congreso que los días 7 y 8 de mayo hará de Salamanca la capital española de la comunicación científica, reuniendo a más de cien expertos para debatir cómo contar mejor lo que ocurre en los laboratorios.

Pero la curiosidad por el mundo que nos rodea no se quedará solo bajo los focos del teatro, sino que saldrá directamente a la naturaleza.

El 9 de mayo, la Universidad ha organizado una ruta de senderismo interpretada por la Sierra de Francia, partiendo desde La Alberca. Guiados por investigadores de la propia institución, los participantes podrán descubrir los secretos que guardan la flora y la fauna locales mientras caminan por uno de los parajes más bellos de la provincia.

La jornada, que tiene un coste de 20 euros e incluye el transporte, un picnic de productos típicos y una visita guiada por el casco histórico de La Alberca, requiere inscripción previa a través de la web oficial de la Unidad de Cultura Científica.